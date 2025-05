Fenerbahçe ziet nog voor rust rood en blameert zich tegen degradant in Turkse Süper Lig

Een dramatische avond voor Fenerbahçe in de Turkse Süper Lig. De nummer twee begon nog voortvarend aan het uitduel met nummer achttien en degradant Hatayspor, maar verloor uiteindelijk fors met 4-2. Fenerbahçe speelde de uitwedstrijd ruim vijftig minuten met een man minder na rood voor Mert Müldür.

De start van Fenerbahçe, dat de landstitel aan Galatasaray moet laten, was nog veelbelovend. Youssef En Nesyri kopte net over van dichtbij en Edin Dzeko zag een goal worden afgekeurd wegens buitenspel.

En Nesyri tekende na 27 minuten spelen en van dichtbij alsnog voor de 0-1. Vreugde bij Fenerbahçe, al werd het rustsignaal niet met een voorsprong gehaald. Doelman Ertugrul Cetin werkte de bal ongelukkig in eigen doel, nadat een harde knal van Massanga Matondo de paal had geraakt. Fenerbahçe stond tien al met tien spelers na rood voor Müldür na een grove charge.

Fenerbahçe kende een sterke start van de tweede helft, maar keek na 53 minuten tegen een 2-1 achterstand aan. Cetin leverde pardoes in bij Bilal Boutobba, die het buitenkansje met beide handen aangreep en scoorde voor de thuisclub.

Het werd nog erger voor de bezoekers toen Milan Skriniar een strafschop weggaf en Görkem Saglam vanaf elf meter de 3-1 binnenschoot voor Hatayspor. Een van richting veranderd schot van Jonathan Okoronkwo zorgde na een uur spelen zelfs voor een 4-1 voorsprong voor de thuisclub.

Irfan Can Kahveci leek Fenerbahçe terug te brengen met een fraaie en doeltreffende lob van buiten de zestien. Op advies van de VAR werd de goal echter geannuleerd. Can Kahveci redde in blessuretijd alsnog de eer voor Fenerbahçe, dat voor de vierde keer verliest dit seizoen.