Fenerbahçe swingt en stelt titelfeest van Galatasaray nog even uit

Donderdag, 18 mei 2023 om 20:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:32

Fenerbahçe heeft het titelfeest van koploper Galatasaray voorlopig uitgesteld in de Turkse Süper Lig. De nummer twee won donderdagavond op eigen veld met 3-1 van Trabzonspor en komt hierdoor op vijf punten van de lijstaanvoerder en concurrent. Fenerbahçe komt dit seizoen nog tweemaal in actie, waaronder op 4 juni tegen Galatasaray. Laatstgenoemde club komt nog driemaal in actie en kan zaterdag heel goede zaken doen bij winst op Sivasspor. Vanwege de aardbeving in Turkije in februari is het speelschema aangepast en spelen sommige clubs meer duels dan andere ploegen, al krijgt Fenerbahçe nog zes punten reglementair toebedeeld vanwege het wegvallen van een competitiewedstrijd en Galatasaray drie.

Bijzonderheden:

De thuisclub startte sterk en nam al na tien minuten de leiding. Michy Batshuayi schoot op fraaie wijze raak na goed voorbereidend werk van Arda Güler. Het was wachten tot de 58ste minuut voordat Fenerbahçe de voorsprong verdubbelde. Luan Peres anticipeerde bij een counter goed op een pass de zestien in en schoot de bal vervolgens hard en hoog in het doel. Het werd ook nog 3-0 dankzij een harde en rake knal van Enner Valencia met nog twintig minuten te spelen, na een fraaie individuele actie van de aanvaller. Ferdi Kadioglu gaf nog een strafschop weg, die door Trézéguet werd benut. Verder liet Fenerbahçe het niet komen, waardoor de titel nog enigszins in zich is voor de grootmacht uit Istanbul.

Fenerbahçe speelt dus nog tweemaal in competitieverband, ook al zijn er nog vier speelronden te gaan. Vanwege de aardbeving zijn Hatayspor en Gaziantepspor uit de competitie gestapt, waardoor de duels met die ploegen vervallen. De nummer twee krijgt echter nog wel zes punten vanwege de geschrapte wedstrijden. Galatasaray ontvangt nog drie punten vanwege het wegvallen van de confrontatie met Hatayspor. Fenerbahçe en Galatasaray treffen elkaar nog begin juni in de 37ste speelronde.

GOL | Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor ?? 11' Batshuayi Asist: Arda Güler ???? pic.twitter.com/A8Lfbjwnow — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig27) May 18, 2023

Le premier but de Luan Peres. ?? pic.twitter.com/vAusQVq5cm — Fenerbahçe SK France ???? (@Fenerbahce__FR) May 18, 2023

GOL | Fenerbahçe 3-0 Trabzonspor #FBvTS ?? 71' Enner Valencia pic.twitter.com/pC2iXhNGZB — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig27) May 18, 2023

Fenerbahçe - Trabzonspor 3-1

11' 1-0 Michy Batshuayi (assist: Arda Güler)

58' 2-0 Luan Peres (assist: Miha Zajc)

71' 3-0 Enner Valencia (assist: Ferdi Kadioglu)

79' 3-1 Trézéguet