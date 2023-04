FC Utrecht komt met bevestiging en hengelt eerste zomerse aanwinst binnen

Woensdag, 26 april 2023 om 11:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:37

Souffian El Karouani speelt volgend seizoen in het shirt van FC Utrecht, zo bevestigt de club woensdag via de officiële kanalen. De 22-jarige linksback tekent in de Domstad een contract voor drie jaar. El Karouani komt transfervrij over van NEC Nijmegen, waar hij weigerde zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. De drievoudig international van Marokko stond in Nijmegen te boek als een groot talent.

Technisch directeur Jordy Zuidam is zeer tevreden over de komst van El Karouani. “Souffian is een linksback die sterk is aan de bal, technisch vaardig is en ervan houdt om de hele flank te bestrijken. Hij draagt dus ook graag aanvallend zijn steentje bij en beschikt over een groot loopvermogen. Souffian is fel en agressief in de duels. Hij is een speler met een ontzettende drive, een echte winnaar.”

Zuidam ziet dat El Karouani ondanks zijn leeftijd de nodige ervaring met zich meebrengt. “Hoewel hij nog jong is, heeft hij al veel ervaring opgedaan en wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Bij ons kan hij zijn ontwikkeling verder doorzetten. We zijn blij dat we Souffian vanaf komend seizoen kunnen toevoegen aan onze ploeg.” Sinds zijn debuut voor NEC in 2019 kwam El Karouani maar liefst 110 keer uit voor de Nijmegenaren. De komende weken kan hij daar nog meerdere wedstrijden aan toevoegen.

Utrecht heeft de afgelopen jaren al vaker spelers met aflopende contracten aangetrokken, onder wie Django Warmerdam, Quinten Timber en Taylor Booth. Op de linksbackpositie was ruimte voor versterkingen. De Domstedelingen verhuren Djevencio van der Kust tot minimaal december aan Houston Dynamo en lieten de gehuurde Arthur Zagre in januari terugkeren naar AS Monaco. Laatstgenoemde wordt nu overigens verhuurd aan Excelsior. Utrecht dacht voldoende bezetting te hebben met Warmerdam en Ramon Hendriks, maar beiden kampen met zware blessures. De afgelopen weken speelde de rechtsbenige Mark van der Maarel aan de linkerkant van de defensie. Ook Nick Viergever, normaliter in het centrum te vinden, kan daar spelen.