FC Utrecht is niet te stoppen en voert verregaande onderhandelingen over komst van vierde zomeraanwinst

FC Utrecht is in verregaande onderhandelingen met Schalke 04 over de transfer van Derry Murkin. Dat meldt Florian Plettenberg donderdagavond. De 25-jarige linksback kan na twee jaar dus weer terugkeren naar Nederland.

FC Utrecht zit allesbehalve stil op de transfermarkt. De Domstedelingen haalden tot dusver al Dani de Wit, Mike Eerdhuijzen en Davy van den Berg binnen. De ploeg van Ron Jans moet de selectie ook wel op tijd op orde hebben, aangezien de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League al voor eind juli in de agenda staat.

Dat FC Utrecht in Murkin een aanwinst zag, was al bekend. Nu is dus ook duidelijk dat de nummer vier van dit Eredivisie-seizoen daadwerkelijk werk maakt van zijn komst. Wat de club wil betalen voor de linkspoot is niet bekend. Transfermarkt schat de waarde van Murkin in op 1,8 miljoen euro.

De linkspoot speelt sinds de zomer van 2023 voor Schalke, dat hem voor 800.000 euro overnam van FC Volendam. Murkin is een vaste waarde bij de Duitsers en kwam dit seizoen tot 33 wedstrijden. Vorig seizoen stopte de teller op 24 officiële duels.

Murkin is geboren in Engeland, maar begon in 2006 op zevenjarige leeftijd met voetballen bij ZVV Zaandijk. Na periodes bij KFC Koog aan de Zaan, VPV Purmersteijn en Fortuna Wormerveer stapte hij in 2015 over naar de jeugdopleiding van FC Volendam.

Daar brak hij een aantal jaar later door in de hoofdmacht. Murkin speelde 97 officiële wedstrijden voor de Palingboeren voordat hij twee jaar geleden vertrok naar Schalke.