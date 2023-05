FC Twente is na Anass Salah-Eddine concreet voor andere Ajacied

Woensdag, 3 mei 2023 om 21:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:51

Youri Regeer geniet concrete belangstelling van FC Twente. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond. De Tukkers zien in de veelzijdige Ajacied een kandidaat-vervanger voor Ramiz Zerrouki, die mogelijk vertrekt uit De Grolsch Veste. Ook hoopt Twente nog altijd Anass Salah-Eddine over te nemen van Ajax.

Zerrouki is voor de zoveelste keer in gesprek met Feyenoord en dit keer lijkt een exit wél een reële optie. Regeer staat op de nominatie om hem op te volgen. De negentienjarige Haarlemmer kan als rechtsback uit de voeten, maar wordt dus beoogd om op het middenveld te spelen. Daar zou hij naast Salah-Eddine kunnen komen te staan, die dit seizoen al gehuurd wordt van Ajax.

Salah-Eddine kwam naar Enschede als linksback, maar is doorgebroken op het middenveld. Daar maakt hij zoveel indruk dat de Tukkers hem dolgraag definitief in willen lijven. Salah-Eddine zelf wil echter het liefst voor zijn kans gaan bij Ajax en zal vermoedelijk in ieder geval de voorbereiding meemaken in Amsterdam. Van Regeer is dat nog hoogstens onzeker.

Regeer komt amper in actie in Ajax 1 en werkt zijn duels vooral af bij de beloften. Afgelopen winter toonde FC Emmen interesse, maar het doorschuiven van John Heitinga deed de jongeling besluiten te blijven. Onder zijn voormalig trainer bij Jong Ajax kwam Regeer precies vier minuten in actie, verdeeld over twee invalbeurten. De teller staat in totaal op acht duels in Ajax 1, waarin hij eenmaal trefzeker was.