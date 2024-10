FC Twente in gesprek met absolute sterkhouder over nieuw langdurig contract

FC Twente is in gesprek met Sem Steijn over een contractverlenging. De aanvallende middenvelder van de Tukkers is de laatste weken aardig op schot en dat is niet onopgemerkt gebleven bij de clubleiding, zo vertelt Steijn aan ESPN.

Steijn is het seizoen met Twente uitstekend begonnen. In de Europa League werd twee keer een punt behaald tegen Manchester United en Fenerbahçe, terwijl de ploeg in de Eredivisie op een keurige vierde plaats staat. Steijn is topscorer van de Eredivisie met zes treffers in zeven duels.

De indrukwekkende prestaties van Steijn zijn niet onopgemerkt gebleven bij de clubleiding in Enschede. De 22-jarige Hagenees ligt nu nog tot medio 2025 vast in de Grolsch Veste, maar de kans dat die overeenkomst binnenkort wordt opengebroken is groot.

“Het klopt dat we gaan onderhandelen over een langdurig contract”, vertelt Steijn in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. “Het is een mooi gebaar vanuit de club. Ik voel de waardering.”

Steijn lijkt dus gevleid met het aanbod van zijn werkgever, maar heeft vooralsnog niets ondertekend. “Ik heb ambitie, maar ik laat alles lekker op me afkomen. Ik ben dag in dag uit bezig met mijn ontwikkeling. Dat is misschien een heel saai antwoord, maar zo is het wel. Ik zie wel hoe het gaat lopen”, besluit hij.

Twente nam Steijn in de zomer van 2022 transfervrij over van ADO Den Haag. Tot dusver is dat een uitstekende zet gebleken, want Steijn scoorde in 87 optredens 32 keer. Ook gaf hij zes assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op tien miljoen euro.

Dit weekend mag Steijn zijn kunsten etaleren in de eerste topper voor Twente in de Eredivisie, wanneer de ploeg van Joseph Oosting op bezoek gaat bij Feyenoord. De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 3.