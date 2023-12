FC Twente herstelt zich van klap PSV: Sem Steijn wéér belangrijk

Zondag, 3 december 2023 om 16:34 • Mart van Mourik

FC Twente heeft zondagmiddag een fraaie overwinning in de Eredivisie geboekt. Op bezoek bij Go Ahead Eagles was de ploeg van trainer Joseph Oosting zeer effectief: 1-3. Manfred Ugalde, Sem Steijn en Younes Taha verzorgden de doelpuntenproductie van De Tukkers, terwijl Enric Llansana iets terugdeed namens de thuisploeg.

Joseph Oosting voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met PSV (0-3). De geschorste Mees Hilgers werd vervangen door Alec van Hoorenbeeck, terwijl Joshua Brenet zijn plek kwijtraakte aan Alfons Sampsted. Op het middenveld en in de voorhoede bleef het elftal ongewijzigd.

Bij Go Ahead Eagles werd er op één positie gewisseld. Sylla Sow gaf, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen NEC Nijmegen (1-1), invulling aan de spitspositie. Dat ging ten koste van Victor Edvardsen, die als wissel begon.

Twente schoot uit de startblokken en vond nog voor het verstrijken van de eerste speelminuut de openingstreffer. Na een uitstekende voorzet van Steijn kopte Ugalde van dichtbij de 0-1 tegen de touwen.

Ruim tien minuten later werd Ugalde opnieuw gevaarlijk, maar dit keer werd de inzet van de spits gekeerd door doelman Jeffrey de Lang. De marge werd verdubbeld in de 23ste speelminuut. Na goed voorbereidend werk van Daan Rots en op aangeven van Ugalde tekende Steijn de 0-2 aan.

Hoewel Go Ahead in het restant van de eerste helft meer controle kreeg, kon de ploeg, enkele kansen daargelaten, Twente geen pijn doen. De Tukkers dachten op slag van rust zelfs op 0-3 te komen, maar vanwege een overtreding voorafgaand aan het doelpunt van Michal Sadílek werd de treffer afgekeurd.

Halverwege de tweede helft vond Go Ahead wel de aansluitingstreffer. Llansana tekende de 1-2 met een raak schot van afstand. De hoop op een acceptabel eindresultaat verdween al snel, want binnen vijf minuten herstelde Twente de marge van twee doelpunten. Na balverlies van Llansana schakelden de bezoekers snel om en kon Taha zijn eerste doelpunt voor Twente maken: 1-3.