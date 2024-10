FC Twente gaat vermeend racisme jegens Lazio-aanvaller Loum Tchaouna onderzoeken

FC Twente gaat een onderzoek instellen naar het vermeende racistische gedrag van een deel van de FC Twente-supporters jegens Loum Tchaouna. Dat melden de Tukkers daags na het 0-2 verlies tegen Lazio op de clubkanalen.

"FC Twente – Lazio werd gisteravond (donderdagavond, red.) niet de Europese wedstrijd waar je vooraf op hoopt", schrijven de Enschedeërs op de eigen site. "Met een man minder bleef de ploeg strijden voor een resultaat, maar kwam het uiteindelijk tekort tegen de geslepen Italianen."

Na een treffer in de eerste helft van Pedro beslechtte Gustav Isaksen het pleit tegen FC Twente, dat na de rode kaart van Lars Unnerstall ruim 75 minuten met tien man moest spelen. "Tot de late 0-2 was er hoop op een resultaat. Het mocht helaas niet zo zijn."

In de slotfase voltrok zich toen een bijzonder vervelend einde. Tchanou liep hevig geëmotioneerd naar de kant nadat hij racistisch bejegend zou zijn door een deel van de Twente-aanhang. Marco Baroni, trainer van Lazio, haalde zijn 21-jarige aanvaller onmiddellijk naar de kant.

Hij was 'mentaal niet in staat om verder te spelen', zei de coach na afloop. "We hebben Loum nog wel geprobeerd te kalmeren, maar dat lukte niet. Ik wil er weinig woorden aan vuil maken en vind dit vreselijk. Dit hoort niet thuis in zo'n mooi stadion. Ik verwacht dat de UEFA actie zal ondernemen."

Twente heeft op de site nu laten weten kennis te hebben genomen van het incident. "Elke vorm van racistisch gedrag is volstrekt onacceptabel", verzekert de club uit Overijssel. "We zullen dit onderzoeken en waar nodig keihard optreden."