Trainer Joseph Oosting heeft de opstelling van FC Twente voor het Europa League-duel met Manchester United bekendgemaakt. De Tukkers treden met twee andere spelers aan op Old Trafford ten opzichte van de klinkende 0-5 zege op Almere City FC: Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall begint onder de lat bij FC Twente, dat met vier verdedigers aantreedt: Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine. Laatstgenoemde had met een treffer en een assist een aanzienlijke bijdrage in de 0-5 zege in Almere afgelopen weekend.

Vlap en Youri Regeer vormen het blok op het middenveld, achter nummer 10 Sem Steijn, die tegen Almere twee treffers voor zijn rekening nam. Sam Lammers is de spits van dienst, terwijl Van Wolfswinkel (rechts) en Mitchell van Bergen (links) op de vleugels staan.

Van Wolfswinkel staat daarmee voor het eerst sinds 13 augustus weer eens in de basis van een officieel duel. Destijds was Red Bull Salzburg (3-3) de tegenstander.

Met Manchester United treft Twente een tegenstander van formaat. Oosting ziet echter kansen op een resultaat. “Er is niemand in de selectie of in de staf die zegt: ‘Mooi, een uitje naar Manchester.’ Ik wil het ook niet horen. We hebben veel respect voor de tegenstander, maar we hebben de absolute wil om iets moois neer te zetten."

Oosting beseft wel waar hij terecht is gekomen op Old Trafford. "Manchester United is wel een topclub met een topteam. Deze club past in het rijtje Real Madrid en Barcelona. Ze hebben een team met wapens en spelen gestructureerd voetbal. Dat is wereldklasse.”

De trainer van de Tukkers weet dat Man United niet al te best is begonnen aan het seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat elfde in de Premier League. "Ik geloof altijd in mogelijkheden. Als we durven, denk ik dat we tot kansen kunnen komen. En we kunnen ze pijn doen als we goed zijn in de omschakeling."

Aan de kant van Manchester United begint Matthijs de Ligt op de bank. Harry Maguire speelt op zijn plek. Voormalig Eredivisionisten André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Christian Eriksen en de Nederlandse Joshua Zirkzee staan wel in de basis.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Ugarte, Eriksen; Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.