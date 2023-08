FC Groningen verrast en haalt verloren zoon ruim tien jaar na vertrek terug

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 22:36 • Sam Vreeswijk

Leandro Bacuna keert terug bij FC Groningen. De club meldt dinsdagavond via de officiële kanalen dat de 31-jarige middenvelder en de Trots van het Noorden een mondeling akkoord hebben bereikt. Bacuna, die al enkele weken meetrainde bij Groningen, zal spoedig een contract voor twee seizoenen tekenen, met een optie op nog een extra jaar.

Op de clubwebsite reageert Bacuna op zijn aanstaande dienstverband. “Ik heb alle opties die er waren naast elkaar gelegd en de beslissing genomen dat dit het juiste moment is om terug te keren bij de club waar het allemaal begon. Terug naar de roots, terug naar waar mijn familie nog altijd woont. Zij hebben een grote rol gespeeld in de keuze, net als alle mooie berichten die ik heb ontvangen van veel supporters. Ik heb een super goed gevoel om weer terug te zijn in Groningen.”

In juli werd bekend dat Bacuna zijn conditie op peil zou houden bij Groningen, een verzoek dat hij zelf had ingediend bij de club. Aanvankelijk leek het er echter niet op dat de club kans maakte op een langer verblijf van de middenvelder, daar hij de afgelopen jaren naam maakte in Engeland en leek te mikken op een avontuur op een hoger niveau. Dat blijkt uiteindelijk dus niet zo te zijn.

Bacuna speelde eerder tussen 2009 en 2013 al 126 officiële duels voor Groningen, waarin hij goed was voor 17 doelpunten en 14 assists. Vervolgens vertrok de inmiddels 47-voudig international van Curaçao naar Aston Villa. Met die club, waar hij voornamelijk als rechtsback speelde, was hij drie seizoenen in de Premier League actief. Daarna speelde hij nog voor Reading, Cardiff City en Watford. Voor die laatste club kwam hij in het afgelopen seizoen slechts 805 speelminuten in actie.