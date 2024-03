FC Groningen lijkt liefst 1,5 miljoen euro verlies te maken op miskoop Fledderus

Paulos Abraham gaat FC Groningen verruilen voor IFK Göteborg, zo meldt Voetbal International donderdag. De 21-jarige buitenspeler vertrekt in eerste instantie op huurbasis naar zijn geboorteland, waarna Göteborg hem voor 500.000 euro definitief kan overnemen. In dat geval maakt de Trots van het Noorden liefst 1,5 miljoen euro verlies op Abraham, die te boek staat als de vierde duurste aankoop in de clubhistorie van Groningen.

Toenmalig technisch directeur Mark-Jan Fledderus was in juli 2021 tegenover RTV Noord nog in zijn nopjes over de komst van Abraham, die voor een flinke transfersom van 2 miljoen euro werd overgenomen van AIK. “Ik had wel de hoop dat het goed zou komen. Ik ging Paulos ophalen, maar op de laatste dag begonnen er toch nog wat dingen te spelen bij andere clubs die wakker werden”, doelde hij op vermeende interesse van Feyenoord.

Abraham tekende direct voor vijf seizoenen, maar zijn dienstverband in Groningen werd nooit een groot succes. In zestig officiële wedstrijden kwam de Zweed slechts tot drie doelpunten en vier assists. Volgens Transfermarkt is Abraham inmiddels nog maar 600.000 euro waard.

Indien Göteborg besluit Abraham definitief over te nemen van Groningen, kan de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie 500.000 euro bijschrijven.

Volgens VI-journalist Tim van Duijn heeft Groningen daarnaast een doorverkooppercentage van dertig procent bedongen, waardoor Abraham de club in de toekomst nog een extra zakcentje kan opleveren.

De onderhandelingen zouden zich inmiddels in de afrondende fase bevinden. Ook Lillestrøm SK meldde zich onlangs in De Euroborg voor de diensten van Abraham, maar de Noorse club pakte niet door. Daardoor ligt de weg richting Göteborg nu volledig open voor de Zweed.

In november moet Göteborg de knoop doorhakken wat betreft de optie tot koop. Abraham gaat bij Groningen in ieder geval de boeken in als een van de duurste aankopen ooit. Alleen Marcus Berg (4 miljoen euro), Oluwafemi Ajilore (3,3 miljoen euro) en Nicklas Pedersen (2,2 miljoen euro) werden voor een hoger bedrag gekocht.

