FC Emmen baalt ondanks overwinning door late tegentreffer NAC Breda

Woensdag, 31 mei 2023 om 20:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:52

FC Emmen heeft een goede eerste stap gezet naar de finale van de play-offs. De ploeg van trainer Dick Lukkien was in de heenwedstrijd van de halve finales in de eerste helft de baas over NAC Breda en won met 1-2. Gevierde mannen aan de kant van de Eredivisionist waren Lorenzo Burnet en Ole Romeny. Emmen was met name in de eerste helft de betere partij en wist dat uit te drukken in twee treffers. NAC kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en dat leidde diep in blessuretijd tot de aansluitingstreffer van Aime Omgba. De return in Drenthe vindt zaterdagavond plaats.

NAC-doelman Roy Kortsmit pakte tijdens de 1-4 zege op MVV Maastricht in de vorige ronde een onnodige rode kaart, waardoor hij het heenduel met Emmen aan zich voorbij moest laten gaan. Reservedoelman Pepijn van de Merbel, die tot woensdagavond twee wedstrijden in het eerste speelde, mocht zich daarom laten zien. Jort van de Sande en Elías Már Ómarsson waren de spitsen van dienst. Odysseus Velanas begon op de bank. Aan de kant van Emmen waren er geen verrassingen waar te nemen. Jeremy Antonisse, Mark Diemers en Romeny stonden achter spits Richairo Zivkovic. Jari Vlak en Ahmed El Messaoudi moesten op het middenveld voor de balans zorgen.

Lorenzo Burnet schiet FC Emmen knap op voorsprong in Breda: 0-1!??#nacemm — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2023

Het eerste kansje van de wedstrijd kwam op naam van Romeny. De aanvaller kreeg de bal perfect op zijn hoofd, maar een gevaarlijke kopbal zat er niet in. Ploeggenoot Vlak stuitte even later van dichtbij op Van de Merbel. De dominantie van Emmen hield aan en de Drenten beloonden zichzelf na ruim twintig minuten spelen. Een snelle aanval over de rechterkant leidde tot een teruggetrokken pass van Vlak, die Burnet vond op de rand van de zestien. De verdediger vond de verre hoek met een hard en laag schot: 0-1. NAC bleef de onderliggende partij en dus kwam de 0-2 niet als een verrassing. Een scherpe voorzet werd niet goed ingeschat door Van de Merbel, waardoor Romeny optimaal profiteerde met een kopbal. Aan de andere kant probeerde Van de Sande het nog met een kopbal, waar Mickey van der Hart een antwoord op had.

NAC kwam in het tweede bedrijf beter voor de dag. Charles-Jesaja Herrmann en Velanas, die als invallers aan de aftrap van de tweede helft stonden, werden vlak na rust tweemaal dreigend. Eerstgenoemde kwam in kansrijke positie net niet tot een schot, terwijl de inzet van Velanas ver over ging. Herrmann kwam nog wel tot een kopballetje, maar de echt grote kansen voor NAC bleven lange tijd uit. Emmen kreeg steeds meer ruimte om te voetballen en dat had tot de 0-3 kunnen, en misschien wel moeten leiden. Zivkovic had de bal voor het inschieten, maar raakte de bal volledig verkeerd. Het geloof op een treffer leek langzaam maar zeker weg te ebben bij de Bredanaars. De thuisploeg bleef aandringen en in minuut 94 was het mogelijk cruciale doelpunt alsnog daar, toen Omgba de bovenhoek vond achter Van der Hart: 1-2.