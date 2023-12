FC Eindhoven lijkt wÃ©Ã©r niet te winnen, maar daar is dan Ozan KÃ¶kÃ§Ã¼

FC Eindhoven lijkt wéér niet te winnen, maar daar is dan Ozan Kökçü

Roda JC Kerkrade won vrijdagavond met 2-1 van Jong PSV, waardoor het gat naar koploper Willem II is geslonken tot vier punten. Ozan Kökçü was met een dubbelslag de grote held van FC Eindhoven, dat na anderhalve maand weer eens won in de Keuken Kampioen Divisie. Martijn Kaars scoorde weer voor Helmond Sport, dat desondanks tegen een nederlaag aanliep.

De Graafschap - SC Cambuur 2-3

De Graafschap startte sterk en had de pech dat de paal in de eerste tien minuten twee keer geraakt werd. Het was juist Cambuur dat op 0-1 kwam: Michael Breij scoorde na goed voorbereidend werk van Roberts Uldrikis. De vreugde was van korte duur, want Basar Önal trok de stand al snel gelijk. Cambuur herstelde de voorsprong kort na rust. Marco Tol schoot raak uit een afgeslagen corner. Het was vervolgens Uldrikis die in de slotfase met een keiharde kopbal de marge vergrootte. Donny Warmerdam scoorde in minuut 94 nog voor De Graafschap, dat een nederlaag niet meer kon voorkomen tegen oude bekende Henk de Jong.

FC Eindhoven - FC Emmen 3-2

Piotr Parzyszek zorgde met een fraaie en doeltreffende krul voor de ideale start van FC Emmen in Eindhoven: 0-1. Ozan Kökçü stond vervolgens op bij de thuisclub en poetste de vroege achterstand weg: 1-1. Emmen nam nog voor rust weer de leiding. Na een schitterende tiki-taka combinatie plaatste Ahmed El Messaoudi de bal keurig in de hoek. Eindhoven wist desondanks drie punten bij te schrijven. Aanvoerder Mawouna Amevor tikte in minuut 88 binnen na een klutssituatie en het was Kökçü die ver in blessuretijd al scorend uitgroeide tot de grote held van de thuisclub: 3-2. De eerste zege sinds 23 oktober is een feit voor Eindhoven.

FC Groningen - Telstar 2-0

FC Groningen stelde in de beginfase orde op zaken tegen het povere Telstar. Luciano Valente kreeg het publiek in de Euroborg op de banken met een zeer fraaie kopbal. Diezelfde Valente verdubbelde na 22 minuten spelen de voorsprong van de thuisclub. De 18.788 toeschouwers zagen in het vervolg dat Groningen bleef jagen op meer doelpunten, die er uiteindelijk niet kwamen, ondanks de bedrijvigheid van met name Romano Postema. Desondanks pakte de Trots van het Noorden wederom drie punten.

Helmond Sport - MVV Maastricht 1-2

Martijn Kaars bereikte vrijdagavond de grens van vijftien goals in de Keuken Kampioen Divisie. De topschutter van Helmond Sport verschalkte na een halfuur spelen de uitkomende doelman Romain Matthys met een lob. Het mocht echter niet baten voor de Brabanders. MVV sloeg in de slotfase keihard toe. Koen Kostons werd nog gestuit door doelman Wouter van der Steen, maar in de rebound wist Ferre Slegers wel te scoren. In blessuretijd bezorgde Dailon Livramento de Limburgers de volle buit door te scoren na een vlotte aanval.

NAC Breda - TOP Oss 2-0

NAC kwam in eerste instantie maar mondjesmaat door de defensie van TOP heen. Wel kreeg Dominik Janosek een prima kans. De Tsjech kreeg de bal na een goede actie van Roy Kuijpers en schoof de bal vervolgens maar net naast. Vlak daarna werd ook TOP voor het eerst gevaarlijk. Enrico Hernández zag zijn afstandsschot decimeters naast gaan. Voor rust lukte het NAC niet, na rust wel. Sigurd Haugen troefde een verdediger van TOP kinderlijk eenvoudig af en verschalkte Mike Havekotte: 1-0. Aimé Omgba was een kwartier voor tijd dicht bij de 2-0, ware het niet dat hij de paal trof. De tweede treffer kon niet uitblijven en dit keer was het wel raak voor Omgba, die niet gehinderd werd en beheerst binnenschoof: 2-0.

VVV-Venlo - FC Dordrecht 3-1

De Limburgse formatie begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd, maar men trof in de openingsfase al tweemaal de lat. Tot overmaat van ramp kwam Dordrecht na een half uur spelen op een 0-1 voorsprong dankzij Shiloh 't Zand, die op fraaie wijze een vrije trap in de kruising krulde: 0-1. Op slag van rust kwam VVV op gelijke hoogte dankzij Michail Kosidis, die een vrije trap van Elias Sierra toucheerde: 1-1. De 2-1 kwam enkele minuten na rust op naam van Rick Ketting. De verdediger tikte uit een voorzet vanaf links binnen. Het slotakkoord was voor Levi Smans, die de 3-1 op aangeven van Pepijn Doesburg maakte.

Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand schiet een vrije trap strak in de kruising! ????#vvvdor — ESPN NL (@ESPNnl) December 8, 2023

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 2-1

Roda kwam al snel in de problemen tegen de Eindhovenaren. Jesper Uneken kopte op Jason van Duiven, die in alle vrijheid met een heerlijke volley het net vond: 0-1. Niet veel later werd het duel tijdelijk gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Nadat de wedstrijd hervat werd kwamen de Eindhovenaren in de problemen, daar goalie Niek Schiks een doorgebroken speler neerhaalde en met rood van het veld werd gestuurd.

Vlak daarna stuurde Roda zijn supporters met een lekker gevoel de rust in. Maximilian Schmid vond van dichtbij de verre hoek: 1-1. Roda nam het goede gevoel mee naar de tweede helft en kwam al snel op 2-1. Enrique Peña-Zauner schoof beheerst binnen in de verre hoek. Het bleek gelijk de laatste treffer in het Parkstad Limburg Stadion te zijn.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 18 12 3 3 19 39 2 Roda JC Kerkrade 18 10 5 3 17 35 3 FC Emmen 18 9 5 4 5 32 4 ADO Den Haag 18 8 7 3 12 31 5 SC Cambuur 18 9 4 5 10 31 6 NAC Breda 18 9 4 5 10 31 7 De Graafschap 18 9 3 6 -1 30 8 FC Groningen 18 8 4 6 11 28 9 FC Dordrecht 18 6 9 3 9 27 10 FC Eindhoven 18 6 8 4 2 26 11 VVV-Venlo 18 7 5 6 0 26 12 Jong AZ 17 7 3 7 -4 24 13 Helmond Sport 18 7 3 8 1 24 14 MVV Maastricht 18 6 4 8 -2 22 15 Jong FC Utrecht 17 4 6 7 -14 18 16 Jong Ajax 17 4 5 8 -8 17 17 Jong PSV 18 5 2 11 -16 17 18 Telstar 18 4 2 12 -15 14 19 FC Den Bosch 17 3 2 12 -16 11 20 TOP Oss 18 2 2 14 -20 8

