Willem II verslikt zich in FC Dordrecht en zet bestaan in Eredivisie op het spel

Willem II moet vrezen voor het voortbestaan in de Eredivisie. De nummer zestien van het afgelopen seizoen in de Eredivisie verloor in de heenwedstrijd in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs met 2-1 van FC Dordrecht. De return in Tilburg is deze zaterdag.

De Tilburgers begonnen niet eens zo slecht, maar de eerste grote kans was voor FC Dordrecht. John Hilton ging alleen op het doel af en had nog kunnen afleggen, maar besloot het zelf te doen. Doelman Thomas Didillon kan echter redding brengen in de linkerhoek.

FC Dordrecht nam het initiatief over en het was Devin Haen die in de achttiende minuut de 1-0 binnenkopte in de verre hoek. Gejuich in het Riwal Hoogwerkers Stadion en het besef dat er wat te halen viel tegen dit Willem II.

Het werd nog erger voor Willem II na een halfuur spelen. Het was weer Jari Schuurman die de bal voor het doel slingerde en ditmaal kopte Sem Valk raak, al zat er nog een Willem II'er aan. De opdracht om in de Eredivisie te blijven werd een stuk moeilijker voor het team van interim-coach Kristof Aelbrecht.

Willem II krabbelde nog voor rust op en het was Ringo Meerveld die na een fraaie individuele actie de 2-1 in de verre hoek krulde. Hoop bij de bezoekers, die kort na rust schreeuwden om een strafschop toen Hilton Emilio Kehrer omver duwde. De bal kwam ondanks protesten niet op de stip te liggen.

Het werd steeds spannender in Dordrecht en het was de alerte Didillon die de bedrijvige Schuurman van scoren afhield. Willem II zette vol druk en had pech toen de bal tien minuten voor tijd van de lijn werd gehaald. In de rebound schoot invaller Jeremy Bokila maar net over.

FC Dordrecht hield stand in de slotfase, mede dankzij een briljante redding van Celton Biai op een inzet van dichtbij van Bokila, en reist met een 2-1 zege af naar Tilburg. Willem II zal hoop putten uit de tweede helft in aanloop naar de tweede ontmoeting op eigen veld.