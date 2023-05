FC Basel zorgt voor stuntje en is ineens dicht bij finale Conference League

Donderdag, 11 mei 2023 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:06

FC Basel heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de halve finale van de Conference League. In het heenduel op bezoek bij Fiorentina was de ploeg van trainer Heiko Vogel met 1-2 te sterk. De winnende treffer viel in de 92ste minuut en kwam op naam van Zeki Amdouni. Arthur Cabral zorgde halverwege de eerste helft voor de openingstreffer, die halverwege het tweede bedrijf onschadelijk gemaakt werd door Andy Diouf.

Bijzonderheden:

Met Sofyan Amrabat in de basis kwam Fiorentina halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Na een corner vanaf de linkerkant belandde de bal op het hoofd bij Lucas Martínez Quarta, die Cabral bediende. De voormalig spits van FC Basel rondde van dichtbij af. De gelijkmaker viel ruim twintig voor het einde van de reguliere speeltijd. Na een zeer fraaie solo over de as van het veld haalde Andy Diouf met een schuiver van buiten de zestien doeltreffend uit: 1-1. De winnende werd genoteerd door Amdouni. Diep in blessuretijd zorgde hij op aangeven van Darian Males, die enkele minuten eerder Wouter Burger verving, voor de 1-2 eindstand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fiorentina - FC Basel 1-2

25’ 1-0 Arthur Cabral (assist: Lucas Martínez Quarta)

71’ 1-1 Andy Diouf (assist: Taulant Xhaka)

92’ 1-2 Zeki Amdouni (assist: Darian Males)