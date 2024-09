FC Barcelona wijst PSV en Feyenoord de weg: Girona wordt dankzij wervelende Yamal zoekgespeeld

FC Barcelona heeft ook zijn vijfde wedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga gewonnen. Op bezoek bij Girona was de ploeg van trainer Hansi Flick veel te sterk: 1-4. Lamine Yamal was tweemaal trefzeker, terwijl ook Dani Olmo en Pedri tot scoren kwamen. Cristhian Stuani tekende de eretreffer aan. Dankzij de nieuwe zege bedraagt de voorsprong van de Catalaanse koploper op Real Madrid al vier punten.

Flick stelde dezelfde namen op die in de vorige speelronde Real Valladolid met liefst 7-0 versloegen. Bij Girona ruimde trainer Míchel basisplekken in voor Daley Blind en Arnaut Danjuma; Donny van de Beek mocht invallen en Gabriel Misehouy bleef negentig minuten op de bank.

Na een half uur spelen opende Barcelona de score. Girona-verdediger David López blunderde in de opbouw van achteruit door de bal te ver voor zich uit te spelen. Yamal nam eenvoudigerwijs over en schoot de 0-1 binnen.

De buitenspeler van Barcelona zorgde ook voor de 0-2. Zeven minuten na de openingstreffer ontving Yamal de bal van Lewandowski op de rand van de zestien, waarna hij met een bekeken schot de linkerbenedenhoek vond.

Enkele minuten na rust bouwden de bezoekers de voorsprong nog verder uit. Dani Olmo schoot vanaf de rechterkant van het strafschopgebied uit een zeer moeilijke hoek diagonaal raak: 0-3. De Spaans international moest het veld na een uur spelen overigens geblesseerd verlaten. Zijn vervanger was Eric García.

Het laatste zetje werd gegeven door Pedri, die na een fraaie pass van Marc Casado de verdediging te snel af was en de 0-4 noteerde. Girona deed via Stuani nog wel wat terug, maar verder dan de 1-4 kwam de club niet. Barcelona eindigde de wedstrijd nog met tien man, want in de 86ste minuut werd Ferran Torres met rood van het veld gestuurd. Hij ging te hard door op de voet van Yaser Asprilla.

Girona is in de tweede speelronde van de Champions League de tegenstander van Feyenoord, terwijl PSV het op de vierde speeldag van het miljardenbal zal opnemen tegen de ploeg van Míchel.