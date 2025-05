FC Barcelona moet sterkhouder komende drie weken missen, maar er is ook goed nieuws met het oog op de return tegen Inter

FC Barcelona kan in de return tegen Inter niet beschikken over Jules Koundé. De 26-jarige mandekker staat drie weken aan de kant wegens een hamstringblessure. Ondertussen wordt er alles aan gedaan om Robert Lewandowski op tijd fit te krijgen voor de wedstrijd in Milaan.

Koundé moest het veld woensdagavond na 42 minuten verlaten bij een 2-2 tussenstand. Hij werd vervangen door Eric García.

Daags na het duel met Inter is bekend geworden dat Koundé de komende weken aan de kant staat. De eventuele Champions League-finale lijkt normaal gesproken niet in gevaar te komen voor de rechtspoot. De eindstrijd staat op 31 mei op het programma in München.

Koundé is dit seizoen onomstreden onder Hansi Flick. De teller staat tot dusver op 53 wedstrijden deze campagne.

Lewandowski

Wie er mogelijk wél bij is tijdens de return tegen Inter, is Lewandowski. De Poolse spits miste de afgelopen drie wedstrijden wegens een spierblessure, maar wordt klaargestoomd voor de wedstrijd in San Siro. Dat meldt het Poolse Meczyki.

Lewandowski is van groot belang voor Barça. De spits was dit seizoen tot dusver verantwoordelijk voor 40 treffers in 48 wedstrijden. De return in Milaan begint dinsdagavond om 21.00 uur.