FC Barcelona-middenvelder speelt komend seizoen met Van de Beek, Blind en Misehouy bij Girona

Oriol Romeu komt komend seizoen uit voor Girona, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van SPORT. De middenvelder wordt gehuurd van FC Barcelona, waar hij (tijdelijk) mocht vertrekken.

Romeu meldt zich zaterdag bij Girona om de huurtransfer af te ronden. Met de komst van de 32-jarige Spanjaard heeft trainer Michel een van zijn gewenste versterkingen binnen. Romeu gold als topprioriteit bij de Catalaanse club.

Bij die andere Catalaanse club, Barcelona, is er geen toekomst weggelegd voor Romeu. De club maakte eerder op de avond bekend dat hij het team had verlaten 'in afwachting van een beslissing over zijn toekomst'.

Zijn toekomst ligt dus bij Girona, dat komend seizoen Champions League-voetbal speelt dankzij een razendknappe derde plaats in LaLiga vorig seizoen.

Romeu is geen onbekende van Girona. De 32-jarige routinier speelde in het seizoen 2022/23 al voor de Blanquivermells. Romeu speelde een goed seizoen, wat leidde tot een transfer naar Barcelona.

Bij het grotere Catalaanse broertje was Romeu nooit langere tijd verzekerd van een basisplaats. Desondanks kwam hij in 37 duels in actie voor de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot.

Bij Girona komt Romeu samen te spelen met drie Nederlanders: Daley Blind, Donny van de Beek en Gabriel Misehouy. Blind was vorig seizoen een steunpilaar bij Girona, Van de Beek en Misehouy werden deze zomer gecontracteerd.

