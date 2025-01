FC Barcelona en basisspeler Frenkie de Jong plaatsen zich moeiteloos voor achtste finale

FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. De Catalanen rekenden zaterdagavond kinderlijk eenvoudig af met vierdeklasser UD Barbastro: 0-4. Eric García, Pablo Torre en Robert Lewandowski (2) tekenden voor de treffers in het Campo Municipal de Deportes Barbastro. De loting voor de achtste finales vindt op 8 januari plaats.

Barcelona-trainer Hansi Flick nam het zekere voor het onzekere en stelde met onder meer Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, Ronald Araújo en Jules Koundé de nodige routine op. De uit zijn pensioen gehaalde Wojciech Szczęsny maakte zijn (basis)debuut voor de huidige nummer drie van LaLiga. Raphinha kreeg rust en reisde dan ook niet af naar

Weinigen zullen verrast hebben opgekeken dat Barcelona de bovenliggende partij was en de ploeg van Flick creëerde vlotjes meerdere mogelijkheden. Zo kopte Koundé nipt naast en overkwam Lewandowski enkele minuten later hetzelfde. De grootste tegenstander van Barcelona in de openingsfase was het veld, dat bepaald niet in opperbeste staat verkeerde.

Barcelona bleef aandringen en opnieuw leidde een kopbal bijna tot een treffer, maar Araújo zag zijn inzet over de lat getikt worden door Arnau Fàbrega. De doelman van Barbastro moest de onvermijdelijke tegentreffer alsnog slikken. De Jong zette voor op Araújo, die teruglegde en García binnen zag koppen: 0-1. Het duurde niet lang voor ook de 0-2 viel. Torre zette voor, Lewandowski kopte binnen: 0-2.

Iets meer dan een minuut oud was de tweede helft toen Barcelona op 0-3 kwam. Torre gaf zonder aan te nemen mee aan Lewandowski, die net geen buitenspel stond oog in oog met Fàbrega kalm bleef.

Niet veel later ook de 0-4. Fàbrega schoof de bal recht in de voeten van Torre, die één van de makkelijkste doelpunten uit zijn carrière maakte. Fàbrega toonde vlak voor tijd aan over prima reflexen te beschikken, door een schot van invaller Ansu Fati tot hoekschop te verwerken.

Bij vier treffers bleef het en dus is Barbastro een fraaie ervaring rijker. Barcelona doet nog altijd op drie fronten mee en maakt daarnaast ook nog kans op de Spaanse Supercup.