‘Francesco Farioli wil naast Pablo Rosario ook Evann Guessand van OGC Nice naar Ajax halen’

Francesco Farioli, de kersverse trainer van Ajax, wil zich in Amsterdam herenigen met OGC Nice-spits Evann Guessand. De 23-jarige spits, enkelvoudig international namens Ivoorkust, ligt bij zijn Franse werkgever nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt 8 miljoen euro waard.

De berichtgeving vanuit Frankrijk komt van Foot Mercato, het medium dat onlangs ook de primeur had over de transferperikelen rond Lutsharel Geertruida en de Franse grootmacht Paris Saint-Germain.

Farioli zou Guessand graag naar Ajax halen. De Amsterdammers zijn komende zomer op zoek naar een extra spits achter Brian Brobbey, daar het goed mogelijk is dat Chuba Akpom vertrekt. De naam van Wout Weghorst werd de afgelopen weken hevig gelinkt aan Ajax, maar inmiddels is het al even stil.

Guessand zou dus kunnen gelden als een alternatief voor Weghorst, daar Farioli de 1,88 meter lange aanvalsleider kent vanuit zijn tijd bij Nice. Guessand is een jeugdproduct van de nummer vijf van de Ligue 1. In de afgelopen jaren speelde de spits 67 duels in de hoofdmacht van Nice, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 5 assists. Ook speelde Guessand op huurbasis voor FC Nantes en Lausanne-Sport.

Onder Farioli speelde Guessand vorig seizoen in totaal 1.752 minuten, verdeeld over 38 officiële wedstrijden. Daarin was de in Ajaccio geboren aanvaller goed voor zeven doelpunten en twee assists.

Eerder meldden diverse Nederlandse media al dat Farioli zijn nieuwe club heeft geadviseerd om Pablo Rosario terug te halen naar Amsterdam. De 27-jarige verdediger annex middenvelder ligt nog een jaar vast in Nice. De Fransen zouden zo’n 7 miljoen euro verlangen voor Rosario.

Farioli wilde tegenover ESPN weinig kwijt over zijn voormalig pupil. “Rosario? Ik weet niet of hij terugkomt naar Nederland. Het gaat niet om de spelers die hier nu niet zijn, maar ik ben fan van de speler en hij was erg belangrijk voor mij bij Nice. Maar het is niet netjes om over spelers van andere clubs te praten.”

