Farioli op de man af gevraagd hoe hij zijn eigen toekomst bij Ajax voor zich ziet

Francesco Farioli heeft het ook in het interview met Cristian Willaert van ESPN niet droog gehouden. De trainer van Ajax barstte in tranen uit nadat de verslaggever hem wees op het feit dat zijn naam werd gescandeerd in de Johan Cruijff ArenA.



“Vertel ons over dit moment”, zegt Willaert tegen Farioli wanneer ze samen naar beelden kijken van Farioli die na het duel in tranen uitbarst voor de F-Side.



Farioli schiet bij het zien van de beelden weer vol en kan het niet drooghouden. “Ik weet hoe hard deze jongens ervoor gewerkt hebben. Ik heb echt het gevoel dat we elk beetje eruit hebben geperst.”

“We eindigen vandaag op 78 punten. We hebben in het tweede deel van het seizoen evenveel punten behaald als in het eerste deel. Het is lastig te zeggen, maar we moeten PSV feliciteren met het kampioenschap. Ze hebben bewezen de beste te zijn.”



“De liefde voor de club zal er voor mij altijd zijn”, gaat Farioli verder over Ajax. “Het is uniek. Ik hou van deze club en deze spelers. Ik ben nog niet zo lang trainer, maar dit is heel uniek. Het betekent alles voor mij.”



Willaert vraagt vervolgens hoe Farioli de toekomst voor zich ziet. “Vergeef het me dat ik daar na deze emotionele dag nog even niet aan heb gedacht.” Willaert wil toch weten hoe Farioli zijn eigen toekomst voor zich ziet, waarop de trainer van Ajax cryptisch reageert.



“De toekomst van Ajax is het allerbelangrijkst”, antwoordde de 35-jarige trainer. Willaert stelt de vraag nogmaals, en krijgt hetzelfde antwoord van Farioli. Tot slot voegt Farioli er nog aan toe: “Ik heb je het antwoord eigenlijk al gegeven.”