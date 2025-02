Farioli moet opstelling Ajax noodgedwongen wijzigen door drie ziektegevallen

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo bekendgemaakt. Trainer Francesco Farioli moet liefst drie spelers missen door ziekte: Youri Baas, Kenneth Taylor en Ahmetcan Kaplan. Het duel tussen de nummers twee en veertien van de Eredivisie begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij de Amsterdammers. Anton Gaaei, Josip Sutalo, Dies Janse en Jorrel Hato vormen de defensie. Laatstgenoemde liep midweeks tegen Union Sint-Gillis een kneuzing op, maar is fit genoeg om te starten.

Henderson is nog niet volledig hersteld van de blessure die hij een week geleden opliep tegen Fortuna Sittard, waardoor Davy Klaassen het op 6 mag laten zien. Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis completeren het middenveld.

Centraal voorin valt de keuze weinig verrassend op Brian Brobbey. Bertrand Traoré is de rechtsbuiten van dienst, terwijl Mika Godts fit genoeg is om het op links te laten zien.

Farioli blikte vrijdag voor de camera van Ajax TV vooruit op het treffen met Heracles, dat in prima vorm verkeert. De ploeg van trainer Erwin van de Looi is al zes Eredivisie-wedstrijden ongeslagen. “Ze zitten in een goede fase en zijn al lang ongeslagen”, weet Farioli.

“Het zal een zware wedstrijd worden en uiteraard moeten we ons goed voorbereiden.” Ajax zit eveneens in een goede fase. De Amsterdammers wonnen hun laatste zes competitiewedstrijden en mogen zich zodoende titelkandidaat noemen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Janse, Hato; Berghuis, Klaassen, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Wieckhoff, Mirani, Mesik, Rots; Scheperman, De Keersmaecker; Talvitie, Bruns, Podgoreanu; Kulenovic.