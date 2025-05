Farioli jubelt om 'onverwachte verrassing' in aanloop naar Ajax - FC Twente

Francesco Farioli sluit zondag het seizoen af met Ajax, dat bezoek krijgt van FC Twente. De Italiaanse trainer kan beschikken over een speler wiens seizoen door blessureleed reeds over leek te zijn.

Oliver Edvardsen leek al te zijn afgeschreven voor dit seizoen, maar de winteraankoop kan zeer waarschijnlijk toch minuten maken zondag. ''Een onverwachte verrassing. Ik verwacht dat Oliver het gaat halen en klaar zal zijn'', verduidelijkt Farioli op de clubwebsite.

''Vooral zijn progressie van gisteren was erg positief. Laten we afwachten hoe de reactie morgen is, maar ik denk dat hij onderdeel van de wedstrijd zal zijn'', voegt de oefenmeester van Ajax daaraan toe.

Edvardsen liep vorige week een knieblessure op en miste hierdoor de midweekse uitwedstrijd tegen FC Groningen. Wellicht kan de Noorse aanvaller nog een rol van betekenis spelen in de kampioensrace van Ajax.

Farioli kijkt vrijdag nog een keer terug op het dure puntenverlies in Groningen. ''Woensdag was erg moeilijk. Het is altijd lastig om punten te verspelen, zeker in de laatste minuut. Die laatste minuten zijn de laatste tijd niet in ons voordeel.''

De coach van de nummer twee gooit de handdoek zeker nog niet in de ring. ''Als dit seizoen ons iets heeft geleerd is het wel dat letterlijk alles kan gebeuren. Dat is het geloof en vertrouwen dat we moeten hebben.''

''Er zijn nog negentig minuten te spelen en we moeten zorgen dat we op de best mogelijke manier afsluiten. Deze groep verdient het echt om te eindigen met een mooie wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA'', aldus Farioli.