Farioli heeft duidelijke boodschap voor Wout Weghorst na diens klaagzang over invalbeurt

Francesco Farioli heeft op de persconferentie voor het duel met FC Utrecht gereageerd op de uitspraken die Wout Weghorst deed na afloop van de wedstrijd tegen NEC. Weghorst was niet te spreken over zijn wissel tegen de Nijmegenaren. Farioli komt nu met een duidelijke boodschap voor de spits.

“Jullie merken wat ik ervan vind, toch? Ik begrijp dat niet. Maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek, waarin hij gelooft”, liet Weghorst weten tegenover Voetbal International.

“Alle spelers willen alles wat mogelijk is spelen. Ze willen presteren, maar mijn taak ziet er anders uit. Ik moet inzoomen op de wedstrijd, maar moet ook het grote plaatje niet uit het oog verliezen”, liet Farioli weten.

“Mijn besluiten zijn gebaseerd op de realiteit. Ik moet de spelers klaarstomen voor het lange seizoen”, vervolgt de Italiaan. “Als je naar Wout kijkt; hij had één trainingssessie voordat hij speelde tegen NEC.”

“We weten niet of Brian Brobbey kan spelen tegen FC Utrecht, dus is het niet meer dan normaal om hem naar de kant te halen”, stelt Farioli.

De 35-jarige Italiaan kwam vervolgens met een duidelijke boodschap. “'Spelers moeten zich richten op de minuten die ze spelen, in plaats van de minuten die ze niet spelen.”

Ajax zal het tegen Utrecht moeten stellen zonder Devyne Rensch. De inzetbaarheid van Brobbey is nog onzeker. Wel was er goed nieuws over de beschikbaarheid van Mika Godts. De linksbuiten lijkt tegen AZ zijn rentree te kunnen maken.