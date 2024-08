Farioli legt uit waarom aan Leicester City gelinkte Bergwijn niet is meegereisd met Ajax voor duel met Panathinaikos

Ajax-trainer Francesco Farioli is op de afsluitende persconferentie ter voorbereiding op de Europa League-wedstrijd tegen Panathinaikos ingegaan op de afwezigheid van Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers is niet meegereisd naar Griekenland en dat heeft volgens zijn trainer te maken met zijn gebrek aan fitheid.

"We willen spelers die honderd procent fit zijn", gaat Farioli in op de vraag waarom Bergwijn er niet bij is. De Italiaan ontkent dat de afwezigheid van Bergwijn te maken heeft met de interesse van Leicester City, dat volgens De Telegraaf bereid is om meer dan twintig miljoen euro voor hem te betalen.

"Brian (Brobbey, red.) en Steven zijn samen teruggekeerd. De fitheid van deze twee spelers verschilt van elkaar. Ook omdat Bergwijn terugkomt van een lichte blessure die hij heeft opgelopen tijdens de interlandperiode."

Bergwijn kreeg tijdens het afgelopen EK last van een kniepees, zo onthulde bondscoach Ronald Koeman destijds. "Dus hij volgt nu een individueel programma. Hij heeft een keer gedeeltelijk met het team meegetraind. Maar wij vonden het nodig om een stapje terug te doen, zodat het niet te snel gaat", is Farioli duidelijk.

"En voor Brobbey is de afgelopen week heel positief verlopen. Vanaf zondag traint hij mee met de groep. Twee à drie trainingen ging het heel erg goed. Dat heeft me het vertrouwen gegeven om hem mee te nemen."

"We weten natuurlijk hoe belangrijk dit is voor de club en voor de hele ploeg. Dus hij zal morgen denk ik onderdeel uitmaken van de wedstrijd. En afhankelijk van het wedstrijdverloop gaan we bepalen hoeveel minuten hij gaat spelen."

Ajax en Panathinaikos trappen donderdag vanaf 20:00 uur af in het Olympisch Stadion in Athene. Als de Amsterdammers erin slagen de Grieken over twee wedstrijden te verslaan, dan wacht een tweeluik met de verliezer van de Champions League-ontmoeting tussen FK Bodø/Glimt en Jagiellonia Bialystok. Verliest Ajax, dan wacht RC Lens in de play-offs van de Conference League.

