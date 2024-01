Fanatik onthult riant salaris dat Van Bronckhorst kan opstrijken bij Besiktas

Het anderhalfjarige contract dat Giovanni van Bronckhorst kan tekenen bij Besiktas heeft een waarde van 1,3 miljoen euro, zo onthult Fanatik. De 48-jarige Rotterdammers is de belangrijkste kandidaat om bij de Turkse topclub aan de slag te gaan, maar wordt gedwarsboomd door NAC Breda.

De Bredanaars zijn namelijk niet bereid om Jean-Paul van Gastel te laten gaan. De vaste assistent van Van Bronckhorst is momenteel hoofdtrainer bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en wordt aan zijn contract gehouden.

Dinsdag kwam het nieuws door dat Van Bronckhorst dicht bij een deal is met Besiktas. De Turkse topclub zou volgens Voetbal International een forse afkoopsom willen betalen voor Van Gastel, aangezien Van Bronckhorst de uitdaging in Turkije zonder hem niet wil aangaan.

Zelf zit Van Bronckhorst zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers in november 2022. Fanatik weet te melden dat Van Bronckhorst in anderhalf jaar - er ligt een contract klaar tot medio 2025 - 1,3 miljoen euro kan opstrijken in Turkije.

Hoe hoog de afkoopsom is die Besiktas voor Van Gastel wil betalen is niet bekend. Van Bronckhorst is al mondeling akkoord, maar heeft wel als harde eis gesteld dat hij zijn eigen technische staf wil inrichten.

Van Gastel heeft jaren als vaste assistent gediend van Van Bronckhorst. De twee wisten onder meer vijf prijzen te pakken in vier jaar tijd bij Feyenoord. Ook bereikten ze de Europa League-finale met Rangers, die verloren ging na strafschoppen.

Door het besluit van NAC Breda om Van Gastel binnenboord te houden is het nog maar de vraag of het tot een akkoord komt tussen Besiktas en Van Bronckhorst.

