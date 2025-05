Fabrizio Romano onthult welke sterspeler van FC Barcelona dinsdag tot 2031 bijtekent

Lamine Yamal blijft FC Barcelona trouw. Fabrizio Romano meldt namelijk via X dat de pas zeventienjarige vleugelaanvaller dinsdag een contract tot medio 2031 gaat ondertekenen bij de Spaanse kampioen. De huidige verbintenis van Yamal loopt door tot de zomer van 2026.

Volgens Romano speelt zaakwaarnemer Jorge Mendes een belangrijke rol in de nieuwe en langjarige verbintenis van Yamal in Barcelona. Alle betrokken partijen bereikten maandag een akkoord en dinsdag zullen de handtekeningen daadwerkelijk worden gezet.

Yamal heeft een topseizoen achter de rug met Barcelona. De razendsnelle buitenspeler veroverde met zijn club de landstitel in LaLiga, de Copa del Rey en de Supercopa de España. Helaas voor Yamal was de halve finale van de Champions League het eindstation, na twee ware thrillers tegen Inter.

Raphinha, eveneens een sleutelspeler, verlengde onlangs zijn contract tot medio 2028. Trainer Hansi Flick werd na een geslaagd debuutjaar beloond met een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027.

Sportief directeur Deco is tevens bezig met het langer vastleggen van Frenkie de Jong, Eric García en Inigo Martínez. Barcelona wil ook volgend seizoen met een topselectie voor de dag komen, zeker als regerend landskampioen.

Deco liet zich vorige week in de Spaanse media overigens uit over de onderhandelingen met het kamp-Yamal. ''Lamine heeft nergens om gevraagd, hij heeft er nooit om gevraagd de best betaalde speler te worden", aldus de Barcelona-directeur.

"In Lamines geval gaan we hem een eerlijk contract aanbieden en hem tegemoetkomen bij wat in zijn realiteit past. Maar dat was geen eis van zijn kant. Het gaat hem er niet om dat hij de best betaalde speler is, maar dat hij in een gunstige omgeving zit en belangrijk kan zijn voor het team'', zo verklaarde Deco.