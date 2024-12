Fabrizio Romano: Ajax zit klaar om transfervrij toe te slaan bij Arsenal

Ajax wacht de moeizame contractonderhandelingen tussen Ayden Heaven en Arsenal met veel belangstelling af, zo meldt Fabrizio Romano woensdag op eerste kerstdag. De Amsterdammers hopen de achttienjarige verdediger komende zomer transfervrij binnen te hengelen.

Het contract van Heaven loopt op 1 juli 2025 af. Arsenal wil graag door met de talentvolle verdediger, die in september debuteerde voor Engeland Onder 19. De onderhandelingen lopen echter stroef, weet Romano.

Per 1 januari staat het Heaven vrij om te spreken met andere clubs over een mogelijke transfervrije overgang in de zomer. Naast Ajax heeft ook Borussia Dortmund concrete interesse om het gesprek met de jongeling aan te gaan.

"Arsenal is aan het pushen om een deal voor elkaar te krijgen, terwijl onder meer Ajax en Dortmund in de startblokken staan om in actie te komen, mocht Heaven transfervrij vertrekken", schrijft Romano.

Heaven is een linksbenige centrale verdediger van 1,89 meter. Al op zeventienjarige leeftijd werd Heaven basisspeler bij Arsenal Onder 21, dat uitkomt in de Premier League 2. Zijn debuut voor het eerste elftal laat nog op zich wachten.