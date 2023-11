Fabelachtige lob Van Rooij hoogtepunt spectaculaire bekerzege NEC

Donderdag, 2 november 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:45

NEC heeft donderdagavond in een spectaculaire bekerontmoeting met 5-3 gewonnen van Roda JC Kerkrade, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Het mooiste doelpunt kwam op naam van Bart van Rooij, die Roda-doelman Loek Hamers vanaf rechts verschalkte met een prachtige lob in de verre hoek. De bekeravond stond in het teken van Bas Dost, voor wie een prachtig eerbetoon was voorafgaand aan het duel in De Goffert.

De supporters van NEC toonden een een spandoek met de tekst 'Beterschap Bas'. De NEC-spelers betraden het veld met een speciaal shirt met daarop de afbeelding van Dost. Achterop de shirts was de tekst 'Sterkte Bas' geprint en het nummer 12.

De bezoekers in De Goffert gingen in de twaalfde minuut massaal staan om te applaudisseren voor Dost, die zondag tegen AZ in elkaar zakte en op het veld werd gereanimeerd. Uit onderzoek blijkt dat de spits een ontstoken hartspier heeft, waardoor Dost heeft besloten voorlopig afstand te nemen van het voetbal.

De bekerontmoeting kende een heerlijke start en het was Roda JC dat via een rake kopbal van Sami Ouaissa de leiding nam in minuut 7: 0-1. NEC rechtte, gesteund door de fans, de rug en poetste de achterstand al snel weg. Aanvalsleider Rober González kopte raak uit een afgemeten voorzet van collega-aanvaller Elayis Tavsan. Na het applaus voor Dost nam NEC de leiding: Magnus Mattsson tekende halverwege de enerverende eerste helft voor 2-1.

Van Rooij zorgde kort daarop voor het huzarenstukje van de bekeravond in Nijmegen. De rechtsback krulde de bal vanaf de rechterflank richting het doel. Het leek op een voorzet, maar de bal vloog over Hamers het doel in: 3-1. Van Rooij kon het nauwelijks geloven en sloeg de handen voor de ogen.

De eerste helft eindigde echter in mineur voor NEC, dat het stugge Roda JC langszij zag komen door treffers van Ouaissa (37ste minuut) en Matisse Didden (42ste minuut). Laatstgenoemde tekende voor zijn eerste doelpunt namens de Limburgers.

Wonderschone goal van Bart van Rooij! ???? Was het een 'bewussie'? ??#necrjc — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2023

Na rust golfde het spel op en neer in De Goffert. Roda JC kreeg via Ouaissa en de ingevallen Lennerd Daneels kansen om opnieuw aan de leiding te komen, maar de 3-4 bleef uit. Het was juist NEC dat op voorsprong kwam. González schoot tien minuten voor tijd zijn tweede van de avond binnen, tot enorme vreugde van de thuisfans. Invaller Mees Hoedemakers tilde de stand kort na zijn entree zelfs naar 5-3. Een klap die Roda JC in de slotminuten niet meer te boven kwam.