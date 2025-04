Extreme promotiespanning in de Keuken Kampioen Divisie na ruime zege FC Dordrecht

FC Dordrecht maakt nog volop kans op directe promotie naar de Eredivisie. De Schapekoppen waren zondag in eigen huis veel te sterk voor FC Den Bosch, dat al na een kwartier tegen een 3-0 achterstand aankeek. Uiteindelijk werd het 4-0 en daarmee staat Dordrecht op slechts één punt van ADO Den Haag en drie van Excelsior, dat op plek twee het directe promotieticket nu nog in handen heeft.

Bijzonderheden:

Dordrecht gaf Den Bosch vanaf het eerste fluitsignaal het gevoel dat er niets te halen viel in het M-Scores Stadion. In de vijfde minuut tekende Jari Schuurman voor de 1-0. De middenvelder profiteerde van uitstekend voorbereidend werk van Devin Haen en roste keihard binnen.

De 2-0 viel amper vijf minuten later en opnieuw speelde Schuurman een belangrijke rol. Ditmaal leverde hij een ragfijne voorzet op Vieri Kotzebue, die de verre hoek vond met een rake kopbal.

En daar bleef het dus niet bij. In de veertiende minuut vergrootten de Zuid-Hollanders de marge naar drie via Haen, wiens goal erg op die van Kotzebue leek. Een scherpe voorzet van Marouane Afaker werd in de verre hoek binnengeknikt door de spits: 3-0.

Tien minuten voor tijd zorgde Joep van der Sluijs voor het Dordtse toetje. Lawson Sunderland zag de ruimte bij Joep van der Sluijs, die naar binnen trok en de kruising vond met een heerlijke uithaal: 4-0.