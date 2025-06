Vader van trainer overlijdt tijdens amateurduel; trainer wil wedstrijd uitspelen

Tijdens het duel tussen JOS Watergraafsmeer en Excelsior ’31 is zaterdagmiddag de vader van de trainer van JOS overleden. De wedstrijd wordt wel uitgespeeld, want zo zou zijn vader dat gewild hebben, aldus de trainer van JOS.

Kort na rust werd de wedstrijd gestaakt omdat een toeschouwer dringend medische hulp nodig had. Twaalf minuten later maakte Excelsior ’31 bekend dat de toeschouwer in kwestie was overleden.

Een kwartier daarna meldde de club dat de wedstrijd uitgespeeld zou worden. “We gaan doorspelen, zegt de trainer van JOS Watergraafsmeer. De vader van de trainer van JOS is zojuist overleden. De wens van de trainer is om in gedachten van zijn vader door te spelen. Zijn vader zou dit hebben gewild. Die wens moet uiteraard gerespecteerd worden.”