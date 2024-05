Excelsior vernedert ADO Den Haag en meldt zich voor finale tegen NAC Breda

Excelsior heeft zich na een uiterst overtuigend optreden geplaatst voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De Kralingers wonnen in eigen huis met liefst 7-1 van ADO Den Haag, dat compleet overrompeld werd. Excelsior won het heenduel al met 1-2. Excelsior neemt het in de finale over twee duels op tegen NAC Breda, dat eerder op de dag afrekende met FC Emmen.

ADO zocht direct de aanval in de wetenschap dat het minimaal één treffer moest maken. Het resultaat was een schot van Jari Vlak, die via de rug van Kenzo Goudmijn over schoot. Na nog geen drie minuten spelen was het aan de andere kant raak. Stijn van Gassel speelde diep op Troy Parrott, die aflegde op Goudmijn. De middenvelder bediende Parrott, die met een heerlijk stiftje de score opende: 1-0.

De Kralingers gingen direct op jacht naar de volgende treffer. Goudmijn legde aan en zag zijn schot net over vliegen. De uitstekend spelende Goudmijn strooide met passes en zette ook Mimeirhel Benita aan het werk. De rechtsback dacht een assist af te leveren, maar er ging een streep door de uiteindelijke treffer omdat Benita buitenspel bleek te hebben gestaan.

Excelsior drukte door en duwde ADO helemaal terug. De Hagenezen slaagden er niet in om de Rotterdamse aanvallen aan banden te leggen en keken na een klein half uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Lazaros Lamprou had een steekpassje in huis op Parrott, die andermaal met een heerlijk stiftballetje scoorde: 2-0.

ADO had werkelijk niets in te brengen in het Van Donge & De Roo Stadion en het werd nog erger toen Henk Veerman hands maakte in de zestien van Excelsior en Parrott vanaf de stip zijn hattrick completeerde: 3-0. Een geweldige dieptepass van Goudmijn, vijf minuten voor rust, leverde het volgende Rotterdamse doelpunt op. Couhaib Driouech nam de bal mee met zijn borst en vond een gaatje in de korte hoek: 4-0.

De kansloze achterstand van ADO leidde tot de nodige frustratie bij de meegereisde supporters. Zo lieten zij een spandoek zien om hun onvrede over de tactiek van Kalezic te uiten: "Trainer zoekt 'winnende' tactiek. Schijt aan spelers en publiek?" Vele ADO-supporters besloten het stadion voortijdig te verlaten. Later werden de supporters verplicht naar de bussen begeleid.

De overgebleven ADO-supporters besloten de wedstrijd te verstieren door vuurwerk op het veld te gooien. Op beelden was goed te zien dat dat vuurwerk tot kleine brandjes op het veld leidde. Op het kunstgrasveld waren daarna enorme schroeiplekken te zien. Ook is het veld niet helemaal egaal meer. Wel was het veld nog goed genoeg om door te voetballen.

Na overleg tussen de verantwoordelijke partijen werd besloten om vanaf 21:45 uur verder te voetballen. Jeroen Manschot bepaalde dat de overgebleven minuten uit de eerste helft zouden worden uitgespeeld, om vervolgens na een pauze van een paar minuten aan het tweede bedrijf te beginnen. Na de onderbreking, maar nog voor de tweede helft, maakte Henk Veerman er met een droge knal 4-1 van.

De hoop die ADO mogelijk gevoeld zal hebben na die treffer, verdween weer als sneeuw voor de zon toen Excelsior even later, in de tweede helft, een strafschop kreeg na een overtreding van Bart van Hintum op Lamprou. Julian Baas ontfermde zich over de penalty en schoot de vijfde Rotterdamse treffer van de avond binnen: 5-1.

Daar bleef het niet bij voor ADO, dat twintig minuten voor tijd treffer nummer zes moest incasseren. Een hard schot werd dusdanig van richting veranderd door Van Hintum, dat Nick Marsman volledig kansloos was. Dat gold ook bij de 7-1, die enkele minuten later viel. Cisse Sandra zette voor tot bij de tweede paal, waar Lamprou simpel en in totale vrijheid binnentikte.

Tot overmaat van ramp kreeg Van Hintum nog zijn tweede gele kaart voor een harde overtreding op Lamprou. De Griek daagde ADO daarvoor én daarna uit met frivoliteiten. Gescoord zou er niet meer worden.

