‘Europese topclub wil Manchester United aftroeven in strijd om Jeremie Frimpong’

Bayern München is financieel in staat om Manchester United af te troeven in de strijd om Oranje-international Jeremie Frimpong, zo blijkt uit een update in een video-item van BILD. Volgens de Duitse krant is technisch directeur Max Eberl gecharmeerd van de vleugelverdediger, heeft der Rekordmeister de middelen om de afkoopclausule van 40 miljoen euro te betalen en kan Frimpong in München meer verdienen dan in Manchester.

Daardoor zou Bayern München momenteel de beste papieren hebben om Frimpong komende zomer te strikken. De pijlsnelle vleugelverdediger stevent met Bayer Leverkusen af op een historische landstitel, maar lijkt tegelijkertijd bezig aan zijn laatste maanden bij die Werkself.

Frimpong ligt in Leverkusen nog tot medio 2028 vast, maar kan door een afkoopsom in zijn contract voor slechts 40 miljoen euro vertrekken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 50 miljoen euro. Volgens BILD is het inmiddels goed mogelijk dat Frimpong voor de Bundesliga behouden blijft.

Dat manager Erik ten Hag de Amsterdammer graag naar Manchester United wil halen was al langer bekend, maar volgens de Duitse media is een transfer naar Engeland onzeker omdat de toekomst van Ten Hag dat ook is. Frimpong zou het belangrijk vinden dat iedereen bij zijn toekomstige werkgever achter zijn komst staat.

BILD stelt tevens dat Frimpong bij Bayern München meer kan gaan verdienen dan als speler van Manchester United. De Duitse journalisten noemen daarbij geen specifieke bedragen, maar concluderen dat the Red Devils de komende jaren wat zorgvuldiger met het salarisbudget om moeten gaan.

Dat Frimpong goed in de markt ligt is absoluut geen verrassing te noemen. Bayer Leverkusen nam de bij Manchester City opgeleide rechtspoot in januari 2021 voor 11 miljoen euro over van Celtic. In de afgelopen jaren groeide Frimpong uit tot een absolute ster in de BayArena.

Inmiddels staat de teller op 128 officiële duels namens Bayer Leverkusen, waarin Frimpong goed was voor 22 treffers en 31 assists. De enkelvoudig international van Oranje is momenteel in Zeist voor een interlandperiode met het Nederlands elftal.

