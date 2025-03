Europese topclub maakt er geen geheim van: ‘Ons grote doel is om Florian Wirtz te contracteren’

Bayern München wil er alles aan doen om Florian Wirtz deze zomer aan te trekken. Dat zegt Karl-Heinz Rummenigge in een uitgebreid interview met Abendzeitung. Het lid van de Raad van Toezicht bij Bayern geeft aan dat Wirtz absoluut wordt gezien als ‘de beste speler van Duitsland’.

De 21-jarige Wirtz geldt bij Bayer Leverkusen wekelijks als een van de uitblinkers en leidde de club vorig seizoen naar de landstitel in Duitsland. Bij zijn huidige club ligt hij nog vast tot medio 2027, maar dat weerhoudt andere Europese topclubs er niet van om een poging te doen hem over te nemen.

Zo azen onder meer Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Bayern München op zijn handtekening, al maakt der Rekordmeister er geen geheim meer van Wirtz te willen inlijven. “Het is duidelijk ons doel om hem te contracteren”, aldus Rummenigge.

“Voor mij is Florian Wirtz namelijk de beste speler van Duitsland. Uli Hoeneß (erevoorzitter, red.) zei dat Wirtz een droom is, maar dat was nog beleefd uitgedrukt. Iedereen bij FC Bayern is het erover eens dat hij precies de speler is die we willen contracteren. Niet om Leverkusen te verzwakken, maar om onszelf te versterken.”

Bayern is zich er wel van bewust dat het diep in de buidel zal moeten tasten voor het toptalent. Momenteel vertegenwoordigt Wirtz een marktwaarde van 100 miljoen euro, maar vermoedelijk kan Bayer Leverkusen de hoofdprijs vragen, daar ook Real Madrid eerder aankondigde niet te zullen terugdeinzen van een transfersom van 150 miljoen euro.

Komende week staan Bayern München en Bayer Leverkusen tegenover elkaar in de achtste finale van de Champions League. Dan heeft Wirtz de kans om zich te laten zien tegen zijn mogelijk toekomstige club.

In de Bundesliga heeft Bayer Leverkusen ondertussen de status als nummer twee overgenomen van Borussia Dortmund. “Leverkusen heeft nu Borussia Dortmund vervangen, dat is duidelijk. Dit is waarschijnlijk het team dat ons de komende jaren het meest op nationaal niveau zal uitdagen”, besluit Rummenigge.