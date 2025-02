Europa League-duel Ajax mogelijk verplaatst naar ander land; woensdag duidelijkheid

Het Europa League-duel tussen Union Sint-Gillis en Ajax wordt donderdag niet gespeeld in het Koning Boudewijnstadion, zo werd dinsdag duidelijk. Het veld in Brussel is er door sneeuw- en regenval te slecht aan toe, waardoor er moet worden uitgeweken naar een andere locatie. Mogelijk is dat zelfs buiten België, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het doorgaan van het duel in de tussenronde van de Europa League is sowieso al onzeker. Union heeft op verzoek van de UEFA contact gelegd met andere clubs over de mogelijkheid om de wedstrijd daar te spelen, maar dat heeft vooralsnog niet tot een resultaat geleid.

Als Union het zelf niet voor elkaar krijgt om tot een alternatieve locatie te komen, kan de UEFA zelf een andere neutrale locatie toewijzen. Dat zou betekenen dat de wedstrijd ook in een ander land afgewerkt zou kunnen worden.

“Union moet dan met die gastclub en/of nationale bond samenwerken en de kosten voor de organisatie van de 'thuismatch' op zich nemen”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De deadline voor Union bij de UEFA is dinsdagavond, maar de club onderhandelt momenteel om dat met één dag te verschuiven.

De Belgische club heeft namelijk nog altijd hoop dat de wedstrijd tóch in het Koning Boudewijnstadion kan worden gespeeld. “Er is hoop dat het veld er morgen beter bij ligt en er donderdag toch op de Heizel kan gespeeld worden.” Woensdag volgt sowieso een besluit.

De problemen zijn alleszins opmerkelijk, daar Union in Europees verband ook al niet in het eigen stadion mag spelen. Het karakteristieke Stade Joseph Marien is zo verouderd dat het niet voldoet aan de regelgeving van de UEFA, waardoor Union moet uitwijken naar Brussel.

Daar moet nu ook van afgeweken worden. Dat heeft ook desastreuze gevolgen voor alle supporters van beide ploegen. “Naar alle waarschijnlijkheid zal er dan zonder fans gespeeld moeten worden”, zo weet Het Laatste Nieuws.