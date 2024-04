ESPN weet of Frenkie de Jong het EK kan halen na enkelblessure bij FC Barcelona

Frenkie de Jong gaat de rest van het seizoen bij FC Barcelona 'honderd procent zeker' missen, zo meldt de Spaanse krant Marca. Het nieuws wordt doorESPN bevestigd. Bronnen vertellen aan de Nederlandse sportzender dat het EK 2024 voor de Oranje-international niet in gevaar komt.

De middenvelder viel zondagavond in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Real Madrid (3-2) uit met een ogenschijnlijk ernstige enkelblessure.

In de blessuretijd van de eerste helft schreeuwde hij het uit van de pijn na een duel met Federico Valverde om de bal. Hij moest direct vervangen worden.

De Jong was net hersteld van een blessure die hem circa zes weken aan de kant hield. De middenvelder miste onder meer de interlandperiode met het Nederlands elftal.

In totaal kon hij dit seizoen vijftien wedstrijden niet in actie komen voor zijn club. Bovendien speelde hij in september zijn laatste interland.

"Ik ben ongelukkig geweest met blessures dit seizoen", zei De Jong vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid.

"In het begin van het seizoen viel er iemand boven op mijn enkel en daar heb ik lang last van gehad. Toen ik in maart weer geblesseerd raakte, was dat opnieuw een flinke klap." Daar komt nu dus zijn derde blessure van het seizoen bij.

