ESPN trekt kraakheldere conclusie over Feyenoord: ‘Walgelijk’

Feyenoord heeft slecht gehandeld inzake Brian Priske, zo luidt de conclusie zondag tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Onder meer journalist Sjoerd Mossou en Roda JC-trainer Bas Sibum concluderen dat de Rotterdammers ‘niet vrijuit’ gaan.

Afgelopen week onthulde Tipsbladet voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Feyenoord en Bayern München dat Priske spoedig ontslagen zou worden. De wedstrijd werd uiteindelijk met 3-0 gewonnen in De Kuip, maar het gerucht ging dat de Deense coach desondanks het veld moest ruimen.

Daags na de knappe zege in het miljardenbal kwam directeur Dennis te Kloese plotseling met het nieuws dat Feyenoord voorlopig tóch het vertrouwen in Priske houdt en dat er niemand ontslagen wordt, volledig tegen de verwachtingen in.

De clubleiding gaat niet vrijuit, concludeert Mossou in het praatprogramma. “Als je al twijfels hebt over je trainer, moet je ten koste van alles voorkomen dat het uitlekt. Dat is wel gebeurd en in die zin heeft Feyenoord hem beschadigd. Dit was vernederend voor die man.”

“Ik vind het logisch dat ze hebben vastgehouden aan hem. Het was een sensationele week. Je moet alleen afscheid nemen van een trainer als het stuk is met je spelersgroep. Het bewijs dat het niet stuk is, is woensdagavond geleverd”, aldus Mossou.

Collega-trainer Peter Bosz liet zaterdag weten te ‘walgen’ van de berichtgeving over Priske in de media. “We hebben het over een mens”, zei Bosz. “Als je dan ziet hoe er over zijn positie gesproken wordt, terwijl hij hier een halfjaar werkzaam is, dan vind ik dat schandalig.”

Sibum laat in Goedemorgen Eredivisie weten het eens te zijn met Bosz. “Of je kiest voor iemand, of niet”, stelt hij. “Ik kan mij aansluiten bij Peter Bosz. Hij doet alles wat hij in zijn macht heeft en dan wordt er zo met je omgegaan. Walgelijk, niet te doen. Dat vind ik niet oké.”