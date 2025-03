ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Liverpool-manager Arne Slot

ESPN verwacht veel van NEC-talent Luc Nieuwenhuijs, zo blijkt uit de nieuwste editie van de Talentenfabriek. In Nijmegen zit de achttienjarige buitenspeler tegen een doorbraak aan. De zendgemachtigde deelt daarnaast opvallend nieuws over het privéleven van Nieuwenhuijs.

Waar het in deze vaste rubriek van ESPN normaliter uitsluitend over de voetballende kwaliteiten van talenten gaat, gooit redacteur Sjors Grol het ditmaal over een andere boeg. “Luc Nieuwenhuijs is een technische vrije geest met de perfecte schoonvader.”

Wat blijkt? Nieuwenhuijs is de vriend van Isa Slot, de achttienjarige dochter van de succescoach van Liverpool. In het korte artikel over Nieuwenhuijs komt dat detail dan ook meermaals terug. Eerder werd dit nog niet in de media uitgelicht.

“De aannames uit de lucht achter het standbeen tijdens jeugdwedstrijden verraden een smaakmaker in wording. Om dat te koppelen aan de volwassenheid van het profvoetbal die zelfverzekerde voetballers soms nodig hebben, heeft Nieuwenhuijs een raadgever extra. Want zijn relatie zorgt ervoor dat Arne Slot voor hem als schoonvader fungeert”, schrijft Grol onder meer.

Grol deelt meer details. “In het Nijmeegse gaan verhalen de rondte dat de succestrainer erbij was toen Nieuwenhuijs in november scoorde tijdens een besloten oefenduel met Helmond Sport. En van wat vaderlijk advies van een van de beste trainers van de wereld is nog nooit iemand slechter geworden.”

Nieuwenhuijs speelde tussen 2017 en 2024 in de jeugdopleiding van Vitesse, maar stapte afgelopen zomer over naar aarstrivaal NEC. In Nijmegen heeft de jonge aanvaller een contract tot medio 2027.

Nieuwenhuijs is dit seizoen voornamelijk actief namens NEC Onder 21. In elf wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten. Nieuwenhuijs wacht nog altijd op zijn debuut in het betaald voetbal, maar zat al wel op de bank tijdens het openingsduel met FC Twente (1-2 nederlaag).