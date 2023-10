ESPN betaalt honderden miljoenen en zendt Nederlands voetbal uit tot medio 2030

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 13:10 • Bart DHanis • Laatste update: 13:18

De wedstrijden van de Eredivisie zijn tot medio 2030 te zien op ESPN, zo communiceert de Eredivisie via een officieel persbericht. Het contract van de sportzender liep tot medio 2025, maar wordt nu dus met vijf jaar verlengd.

De Eredivisie CV en alle achttien Eredivisieclubs hebben een unaniem akkoord bereikt inzake de mediadeal. “In het afgelopen jaar heeft de Eredivisie CV in afstemming met de klankbordgroep, bestaande uit Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, RKC Waalwijk en Vitesse, toegewerkt naar een resultaat dat recht doet aan de waarde van het Nederlands betaald voetbal, continuïteit biedt voor de komende jaren en mogelijkheden biedt om de Eredivisie(-clubs) commercieel en (inter)nationaal verder te ontwikkelen”, valt er in het persbericht te lezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de nieuwe deal zijn ook een aantal wijzigingen opgenomen. Vanaf 2024 worden alle duels van de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie live uitgezonden op ESPN.

“Ook vallen de sponsorrechten en internationale mediarechten van de Eredivisie terug bij de koepelorganisatie van de achttien Eredivisie-clubs, de Eredivisie CV”, zo communiceert de Eredivisie in het bericht.

De verlenging van de tv-deal hing echter al langer in de lucht. Op 13 september van dit jaar meldde De Telegraaf dat er snel een akkoord ging plaatsvinden. Ook zei de krant dat er 750 miljoen euro gemoeid is met de deal.

ESPN garandeert een bedrag van 135 miljoen euro per seizoen tussen 2025 en 2030, zo klinkt het. Als de deal definitief rond is en de handtekeningen gezet zijn, wordt er een tekenbonus van zeventig miljoen euro uitgekeerd. Dat gebeurt in twee delen: 35 miljoen euro dit seizoen en 35 miljoen euro volgend seizoen.

De clubs kregen tot op heden jaarlijks gemiddeld zo’n 80 miljoen euro tijdens het oude televisiecontract. Met de nieuwe verbintenis wordt de jaarlijkse vergoeding vanaf 2025 verhoogd tot 135 miljoen euro. De competitie gaat er dus met 55 miljoen euro per jaar op vooruit.