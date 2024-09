'Erling Haaland gaat alle Premier League records breken dit seizoen' - William Gallas vreest voor Arsenal verdediging in aanloop naar clash met Manchester City

William Gallas is bang dat de verdediging van Arsenal het bijzonder zwaar gaat krijgen om Erling Haaland te stoppen in de ontmoeting met Manchester City aankomend weekend.

Er wacht Arsenal eerst nog een ontmoeting met Atalanta in de Champions League, maar Gallas kijkt reeds verder vooruit en vreest met grote vreze voor Haaland.

De international van Noorwegen heeft flink wat indruk gemaakt in de openingsweken van het seizoen 2024/25 en Gallas twijfelt er niet aan dat de spits alle records aan flarden gaat schieten.

"Ik kijk naar Haaland en ik zie een speler die echt in beast mode is," vertelt Gallas aan Prime Casino.

"Er zijn past vier wedstrijden gespeeld en hij staat op negen doelpunten en twee hat-tricks. Wow.

"Ik weet niet of hij bepaalde individuele doelen heeft gesteld, maar het lijkt er op dat hij alle Premier League records gaat verbreken dit seizoen als het om het scoren van doelpunten gaat.

"Het is echt onmogelijk om te voorspellen exact hoeveel hij er gaat maken, maar het moge duidelijk zijn dat het er een heleboel gaan worden."

De 24-jarige Haaland tekende in 2022 voor City na een aantal indrukwekkende jaren bij Borussia Dortmund en hij heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de dodelijkste spitsen ter wereld.

De aanvaller maakte in zijn eerste seizoen 52 doelpunten in 53 wedstrijden in alle competities en voegde daar vorig jaar nog eens 38 goals in 45 optredens aan toe.