Erling Haaland verlengde onlangs zijn contract bij Manchester City tot medio 2034. Daarmee leek hij zijn oneindige vertrouwen in de club uit te spreken, maar de superspits heeft volgens Sport Bild een speciale clausule laten opnemen in dat contract. Daarmee zou hij deze zomer al kunnen vertrekken.

David Ornstein van The Athletic schreef over ‘een van de meest lucratieve deals uit de sportgeschiedenis’, maar mogelijk komt de verbintenis van Haaland bij Manchester City deze zomer al tot een eind.

Haaland heeft namelijk in zijn contract laten opnemen dat hij mag vertrekken, wanneer Manchester City er niet in slaagt Champions League-voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. Momenteel staat de ploeg van Pep Guardiola op de vijfde plaats in de Premier League.

Dat is dus niet voldoende voor directe Champions League-kwalificatie. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt wel slechts twee punten. Door de eerste plaats van Engeland op de UEFA-ranking, zou de vijfde plaats in de Premier League vanaf volgend seizoen wel recht geven op plaatsing voor het miljardenbal.

Mocht het daadwerkelijk zover komen, is het natuurlijk nog maar de vraag of Haaland daadwerkelijk besluit te vertrekken. Daarbij komt ook nog het gegeven dat een geïnteresseerde club, door het lange contract van Haaland, diep in de buidel zal moeten tasten.

Volgens Sport Bild is FC Barcelona op de hoogte van de clausule en ‘positioneert het zich alvast’. De Duitse krant meldt daarna dat er nóg een clausule in het XXL-contract van Haaland staat.

De Noor zou namelijk mogen vertrekken naar Barcelona, Real Madrid of Paris Saint-Germain, wanneer het juiste bod van een van deze clubs op tafel komt. Van een specifieke afkoopsom lijkt echter geen sprake.