Erling Braut Haaland is pas 24 jaar oud, maar de kans dat zijn huidige werkgever Manchester City zijn allerlaatste is, is aardig groot. De Noorse superaanvaller gaat namelijk zijn handtekening zetten onder een contract tot de zomer van 2034, zo verzekeren The Athletic en Fabrizio Romano.

David Ornstein schrijft namens het Amerikaanse medium van 'een van de lucratiefste deals uit de sportgeschiedenis'. Zijn nieuwe verbintenis houdt Haaland voor nog eens negenenhalf jaar bij Manchester City.

Bovendien hebben the Citizens het voor elkaar gekregen om de vertrekclausules uit het vorige contract weg te onderhandelen. Mocht een andere club in de komende negenenhalf jaar nog willen genieten van de diensten van Haaland, moet het dus ongekend flink in de buidel tasten.

De superspits had bij de titelhouder van Engeland nog een contract tot medio 2027. Tegen de tijd dat zijn nieuwe verbintenis afloopt, is hij 34 jaar oud.

"Hoewel de precieze cijfers niet bekend zijn, is de overtuiging dat dit een van de lucratiefste deals uit de sportgeschiedenis is. Het onderstreept de band tussen Haaland en City", schrijft Ornstein.

Romano heeft andere lezing

Kort na de berichtgeving van The Athletic volgde bevestiging vanuit transfermarktexpert Romano. De Italiaanse transfergoeroe verschilt in zijn verslaggeving op één onderwerp.

Volgens Romano bevat de nieuwe overeenkomst tussen Haaland en City namelijk een nieuwe vertrekclausule, die geldt vanaf 2029. "Deze is alleen beschikbaar bij hele hoge getallen", schrijft de journalist. Ornstein spreekt in zijn bericht niet van een nieuwe clausule.