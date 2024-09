Erling Haaland baart veel opzien met bizarre actie na gelijkmaker Manchester City tegen Arsenal

Manchester City speelde zondag op de valreep gelijk in de topper tegen Arsenal. Lange tijd keek de ploeg van Pep Guardiola tegen een 1-2 achterstand aan, maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd kwam de ploeg langszij. Erling Braut Haaland baarde vooral veel opzien door zijn actie na afloop van die gelijkmaker.

Manchester City vocht de gehele tweede helft tegen het tiental van Arsenal, nadat Leandro Trossard was weggestuurd met een rode kaart. In de eerste helft had Haaland de thuisploeg op voorsprong gezet, maar die gaf het ook weer weg door doelpunten van verdedigers Ricardo Calafiori en Gabriel Magalhães.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd viel die verlossende treffer dan toch voor the Citizens. Mateo Kovacic zag zijn schot nog smoren, maar in de herkansing stond John Stones op de goede plek om een nederlaag voor de regerend landskampioen te voorkomen.

Meteen na die treffer viel de actie van Haaland op. De Noorse spits pakte de bal uit het net en gooide die vervolgens tegen het achterhoofd Gabriel aan, die met zijn hoofd in zijn shirt stond te balen van de tegentreffer.

Het leidde tot een felle woordenwisseling tussen de twee na afloop van de wedstrijd. Gabriel leek niet gediend van de actie van de Noor en liet dat duidelijk blijken. Vorig seizoen kwam het duo elkaar ook al tegen.

Zijn actie bleef ook niet onopgemerkt bij de kijkers. “Haaland die de bal op het hoofd van Gabriel gooit hahahahaha”, schrijft iemand op X. Een andere voetbalfan kan er minder hard om lachen. “Haaland is een klootzak. Waarom gooit hij de bal naar iemands hoofd?”