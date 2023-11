Erik ten Hag zet vol in op toptalent met afkoopclausule van 100 miljoen euro

Manchester United zet vol in op de komst van António Silva, zo weet Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports, te melden. De Portugese verdediger van Benfica heeft komende zomer een afkoopclausule van honderd miljoen euro en gaat de club naar alle waarschijnlijkheid hoe dan ook verlaten.

United is al bezig met de contactdetails van António Silva en heeft hem gebombardeerd tot topprioriteit. Dat United bezig is met het aantrekken van een nieuwe verdediger, betekent hoogstwaarschijnlijk dat de club ook van plan is iemand te verkopen.

Momenteel heeft Erik ten Hag met Harry Maguire, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Jonny Evans en Luke Shaw genoeg opties achterin. Het lijkt erop dat Varane echter snel de deur in Manchester achter zich dichttrekt. Volgens geruchten ligt de Fransman met Ten Hag in de knoop omdat hij in de pikorde voorbij is gestreefd door de 35-jarige Evans.

Bayern München heeft zijn interesse in Varane al kenbaar gemaakt. Mocht een transfer van Varane doorgang vinden, kan het best zo zijn dat United hem vervangt met António Silva. De pas twintigjarige mandekker is een onbetwist basisspeler bij Benfica en kwam dit seizoen al tot zestien duels.

Ook is hij al international van zijn land. António Silva droeg tot op heden zeven keer het shirt van Portugal om zijn schouders. Een interessante statistiek van de jonge Portugees is zijn pasnauwkeurigheid. Hij liet in de Portugese competitie tot dusver een nauwkeurigheidspercentage van 94% noteren.

Daarnaast denkt United erover na om Timo Werner aan de selectie toe te voegen. Werner is op een zijspoor beland bij RB Leipzig en is ontevreden over zijn rol. United wil hem graag uit zijn lijden verlossen.

Werner was al eens actief in de Premier League. Hij kwam tussen 2020 en 2022 uit voor Chelsea. Een succes werd zijn dienstverband op Stamford Bridge niet, maar toch wist hij met de club beslag te leggen op de Champions League in 2021.