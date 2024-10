‘Erik ten Hag wil wéér oude bekende van Ajax naar Manchester United halen’

Erik ten Hag heeft de naam van Frenkie de Jong op tafel gelegd bij het bestuur van Manchester United, zo meldt SPORT. De seizoenstart was rampzalig voor the Red Devils en dus wil Ten Hag in de winter graag een kwaliteitsimpuls zien in zijn selectie.

Manchester United gaf deze zomer meer dan 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar geen van hen heeft tot dusver een onuitwisbare indruk achtergelaten. Met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui haalde Ten Hag wederom twee spelers uit zijn Ajax-tijdperk naar Engeland, maar als het aan de 54-jarige manager ligt komt daar deze winter nog een naam bij.

Ten Hag zou intern namelijk hebben aangegeven dat hij zich wil versterken met De Jong. Manchester United, momenteel veertiende in de Premier League, kan nog niet voldoen aan de hoge verwachtingen en zodoende staat Ten Hag alweer onder immense druk. De voormalig trainer van Ajax heeft echter al langer het verlangen om De Jong naar Manchester te halen.

De Jong speelde dit seizoen tot dusver slechts 24 minuten voor FC Barcelona vanwege een slepende enkelblessure. Hij maakte zijn rentree in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys (5-0) en speelde ook kort mee in de competitiewedstrijd tegen Alavés (0-3).

De Jong heeft al meermaals aangegeven gelukkig te zijn bij Barcelona en stuurt daarom ook niet aan op een vertrek. De clubleiding zal echter vermoedelijk, met het oog op de financiële situatie, niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Nederlander staan. De Jong ligt in de Catalaanse hoofdstad nog vast tot medio 2026.

Wie echter wel een stokje voor een vertrek van De Jong zal steken, is trainer Hansi Flick. De 59-jarige Duitser zit momenteel door blessures niet erg ruim in zijn middenvelders en kan de kwaliteit van De Jong daarom goed gebruiken.

De Jong zal zich de komende tijd niet willen bezighouden met transferperikelen. De komende weken zullen in het teken staan van opnieuw fit worden, zodat hij de Barcelona-fans weer kan laten zien waartoe hij in staat is. Ten Hag zal ondertussen bij Manchester United zijn hoofd boven water moeten houden.