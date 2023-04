Erik ten Hag wijst nieuw centraal duo aan na blessures Martínez en Varane

Zondag, 16 april 2023 om 16:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:52

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor het Premier League-duel met Nottingham Forest. De Nederlandse manager is door de blessures van Lisandro Martínez en Raphaël Varane genoodzaakt om te kiezen voor een ander centraal duo. Harry Maguire en Victor Lindelöf vormen daardoor tegen Forest het hart van de defensie. Wout Weghorst moet genoegen nemen met een reserverol, terwijl Malacia ontbreekt. De wedstrijd begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

David de Gea verdedigt zoals verwacht het doel. De defensie wordt gecompleteerd door Aaron Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire en Diogo Dalot. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Casemiro, Marcel Sabitzer en Bruno Fernandes, terwijl Antony, Jadon Sancho en Anthony Martial in de aanval voor het gevaar moeten zorgen.

Voor Forest breekt een cruciale fase aan. The Garibaldi zullen heel snel beter voor de dag moeten komen, daar er in de laatste negen wedstrijden niet gewonnen werd. Bovendien heeft manager Steven Cooper te maken met een waslijst aan blessures. Renan Lodi en Gustavo Scarpa zijn de nieuwste leden in de ziekenboeg, die nu bestaat uit een compleet elftal. Cheikhou Kouyaté en Moussa Niakhaté liepen afgelopen weekend nog hamstringblessures op. Vertrouwen in de eerdere onderlinge ontmoetingen met United heeft Forest niet op kunnen doen. Na de 3-0 competitienederlaag volgden twee nederlagen in de halve finales van de EFL Cup (0-3, 2-0). Tegen Leeds United op 5 februari werd voor het laatst de nul gehouden (1-0).

Bij United heerst nu vooral teleurstelling. Niet alleen werd een 2-0 voorsprong in de Europa League tegen Sevilla haast miraculeus uit handen gegeven (2-2), ook viel het centrale duo Martínez en Varane geblesseerd uit. Voor eerstgenoemde is het seizoen voorbij. Zij voegen zich in de ziekenboeg met onder meer clubtopscorer Marcus Rashford, die last heeft van een liesblessure. Toch is er ook goed nieuws te melden: Casemiro keert na vier wedstrijden schorsing terug. Met het oog op een klassering bij de top vier, en dus een Champions League-ticket, hoopt Ten Hag zijn derde competitiezege op rij te boeken. De laatste twee Premier League-duels buitenshuis gingen echter verloren, met een doelsaldo van in totaal 9-0.

Opstelling Nottingham Forest: Navas; Williams, Felipe, Niakhate, McKenna Lodi; Freuler, Danilo, Gibbs-White; Awoniyi, Johnson

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Dalot; Fernandes, Casemiro; Antony, Sabitzer, Sancho; Martial