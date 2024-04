Erik ten Hag staat op en loopt weg van persconferentie na ongewenste vraag

Erik ten Hag is zaterdagavond weggelopen op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Bournemouth (2-2). De oefenmeester van Manchester United werd gevraagd of hij bang was dat het het slechtste seizoen in de historie van de club zou worden. Daar wilde Ten Hag niet op reageren, waarna hij geïrriteerd de perszaal verliet.

Manchester United verspeelde voor de vierde keer op rij punten in de competitie. Op bezoek bij Bournemouth kwam het twee keer op achterstand, door doelpunten Dominic Solanke en Justin Kluivert, maar werd het tot twee keer toe gered door Bruno Fernandes.

?? Erik ten Hag walks out of press conference when asked about Man United's worst Premier League finish in history.@BeanymanSports ??pic.twitter.com/o7dvJ5pufk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2024

Na afloop van de wedstrijd vond er een persconferentie plaats, waarin Ten Hag werd gevraagd naar de positie op de ranglijst van zijn club. Manchester United staat momenteel op de zevende plaats in de Premier League, een evenaring van de slechtste finishpositie ooit van The Reds.

Op de vraag of het de slechtste finishpositie van Manchester United ooit zou worden, wilde Ten Hag niet reageren. “No comment”, was alles wat de 54-jarige Haaksberger te zeggen had. Meteen daarna verdween hij uit de perszaal. Het is nog onduidelijk of Manchester United na dit seizoen verder gaat met Ten Hag als hoofdcoach.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties