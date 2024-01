Erik ten Hag raakt na Van de Beek nog een speler kwijt bij Manchester United

Sergio Reguilón keert terug bij Tottenham Hotspur, zo meldt The Athletic. De linksback, die werd gehuurd door Manchester United, keert na een half jaar terug in Londen.

Reguilón werd in september op huurbasis overgenomen door de ploeg van Erik ten Hag, maar kwam in Manchester, mede door blessureleed, tot slechts twaalf optredens in alle competities.

In het huurcontract van Reguilón was een ontsnappingsclausule opgenomen waardoor Manchester United de mogelijkheid had om de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Van die optie hebben The Mancunians nu dus gebruikgemaakt.

De Spanjaard maakte afgelopen zomer op Deadline Day de tijdelijke overstap naar Manchester United, om zo het gemis van de toen geblesseerde Tyrell Malacia op te vangen. Nu Malacia vrijwel volledig hersteld is van zijn knieblessure lijkt Reguilón overbodig te zijn voor Erik ten Hag, die doorgaans de voorkeur geeft aan Luke Shaw op de linksbackpositie.

Shaw was overigens de laatste twee wedstrijden afwezig in de wedstrijdselectie van Ten Hag. Tegen Aston Villa (3-2 winst) en Nottingham Forest (2-1 verlies) was Portugees Diogo Dalot de linksback.

Nu United is uitgeschakeld in zowel de Champions League als de League Cup, staan er ook minder wedstrijden op het programma voor de ploeg van Ten Hag, waardoor is besloten om Reguilón terug te sturen naar zijn oorspronkelijke werkgever Tottenham.

Reguilón heeft dit seizoen alleen voor Manchester United officiële wedstrijden gespeeld, wat betekent dat hij Tottenham deze winter opnieuw zou kunnen verlaten voor een nieuwe werkgever.

