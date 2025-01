Erik ten Hag kan mogelijk volgende week al aan de slag bij prachtige nieuwe club

Erik ten Hag kan mogelijk volgende week al weer aan de slag. De bij Manchester United ontslagen hoofdtrainer is namelijk topkandidaat voor het trainerschap bij Borussia Dortmund.

Als huidige trainer Nuri Sahin niet een positief resultaat neerzet bij het Champions League-affiche met Bologna aankomende dinsdag, kan het namelijk wel eens afgelopen zijn voor de 36-jarige Turk.

"Sahin staat voor een allesbeslissende Champions League-wedstrijd om zijn positie als hoofdtrainer veilig te stellen", schrijft journalist Florian Plettenberg, werkzaam namens de Duitse tak van Sky Sport op X.

Dortmund verkeert in erbarmelijke vorm. De laatste drie wedstrijden in de Bundesliga gingen allemaal verloren. Bayer Leverkusen (2-3), Holstein Kiel (4-2) en Eintracht Frankfurt (2-0) bleken allemaal te sterk voor die Borussen.

Door de drie opeenvolgende nederlagen is Dortmund afgezakt naar een beroerde tiende (!) plek in de Bundesliga. In de Champions League gaat het de ploeg van Sahin beter af.

Na zes van de acht wedstrijden in het miljardenbal staan de Duitsers op een keurige negende plek, met twaalf punten. Toch hangt de toekomst van Sahin aan een zijden draadje. Mocht Dortmund dinsdag verliezen in Bologna, is het hoogstwaarschijnlijk einde verhaal voor de jonge trainer.

De direct beschikbare Ten Hag geldt dan als topkandidaat om het stokje over te nemen, terwijl Sebastian Hoeness geldt als goede optie in de zomer. De coach van VfB Stuttgart heeft een afkoopclausule van ongeveer acht miljoen euro in zijn contract staan, weet Plettenberg.