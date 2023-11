Eredivisionisten blameren zich met Mexico tegen nummer 78 van FIFA-ranking

Zaterdag, 18 november 2023 om 08:40 ‚ÄĘ Wessel Antes ‚ÄĘ Laatste update: 10:07

Mexico is vrijdagnacht tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in en tegen Honduras: 2-0. Het elftal van bondscoach Jaime Lozano gaf, met Santiago Gimenez (Feyenoord) en Hirving Lozano (PSV) in de basis, absoluut niet thuis tegen de nummer 78 op de FIFA-wereldranglijst. Mexico zelf staat overigens op de dertiende plaats op die ranking.

Bijzonderheden:

Naast Gimenez en Lozano stonden voormalig Ajacied Edson √Ālvarez en de door de Amsterdammers verhuurde Jorge S√°nchez (FC Porto) in de basis. Allen konden echter niet voorkomen dat Mexico onderuit ging in de eerste kwartfinale van de CONCACAF Nations League Play-offs. El Tricolor is daarbij ingedeeld in League A, met onder meer Canada en de Verenigde Staten.

Honduras leek op voorhand een zwakkere broeder, maar Mexico zal alle zeilen bij moeten zetten in de return komende woensdag. In Honduras waren schoten van Anthony Lozano (Getafe) en Bryan Róchez (Leiria) doelman Luis Malagón (Club América) te machtig. De 26-jarige sluitpost kwam na 22 minuten in het veld als vervanger van Guillermo Ochoa. De 38-jarige keeper van Salernitana moest de wedstrijd staken met een blessure.

Honduras - Mexico 2-0

30' 1-0 Anthony Lozano (assist: Luis Palma)

72' 2-0 Bryan Róchez (assist: Jorge Alvarez)